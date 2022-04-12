熱門搜尋:
特首選舉 疫情 消費券 快速測試 烏克蘭局勢 全民檢測 樓價 MIRROR
返回
科技
2022-04-12 14:00:00

雲端運算丨VMware Explore 2022 建立多雲行業盛會

分享：
雲端運算丨VMware Explore 2022 建立多雲行業盛會

雲端運算丨VMware Explore 2022 建立多雲行業盛會

VMware宣布推出聚焦多雲領域的全球行業盛會「VMware Explore」，以取代年度大會「VMworld」，屆時將涵蓋多雲相關的更多技術、生態鍊和開發者社群活動。其中VMware Explore US將於今829日至91日在舊金山Moscone中心舉行；歐洲方面將於今年11710日在西班牙巴塞隆納Fira Gran Via行。其他區域舉行的VMware Explore活動，還包括101920日在巴西、111718日在中國、111516日在日本，以及111516日在新加坡。

與會者能夠從VMware產品專家和行業意見領袖的角度，了解多雲和邊緣架構及如何簡化開發人員體驗，和跨應用的DevOps實踐。

在VMware Explore大會上，與會者將有機會參加多項精彩活動，包括：

  • 與業界和VMware專家及客戶合作，共同應對挑戰。通過簡化多雲複雜性，升級陳舊的基礎架構、單一的應用程序，並使雲端操作模型更加協調一致，修補安全漏洞，而無需做出任何妥協；
  • 聆聽領先的邊緣多元客戶經驗；
  • 與頂尖雲端合作夥伴組成的廣泛生態鍊深度交流；
  • 接觸蓬勃發展的多雲ISV市場；
  • 靈活選擇前所未有的多樣行業與專家論壇；
  • 與跨雲服務、開源及其他科技社區進行交流。

今年大會還會規劃特別項目，針對此前參加過VMware Security Connect、CloudLIVESaltConf年度大會的參與者開放。

網址：www.vmware.com/explore.html

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受