電動車充電丨Shell Recharge夥拍新世界與領展 推出商場充電優惠

香港蜆殼有限公司(下稱Shell)宣布夥拍新世界發展有限公司(下稱新世界)和領展房地產投資信託基金之管理人領展資產管理有限公司(下稱領展)，於港、九、新界各大商場推出不同Shell Recharge電動車充電優惠，協助普及電動車並推廣綠色運輸帶來的便利，擁抱綠色生活。

新世界集團旗下物業充電 賺取「K Dollar」獎賞

Shell於K11 MUSEA及K11 Art Mall合共提供7個快速和8個中速電動車通用充電位，支援市面大部分的電動車型號。而是次Shell與新世界將會聯乘推廣「K Dollar」獎賞計劃，電動車駕駛者凡使用以上兩個地點的Shell Recharge電動車充電站充電滿100港元，即可獲得價值10港元的K Dollar獎賞。充電次數愈多，賺取K Dollar愈多，真正「充住賞」。

此外荃灣D·PARK亦已於5月1日試運電動車充電站，為電動車車主提供便捷的充電服務。該充電站提供20個充電位，當中包括6個快速及14個中速充電位，將會成為荃灣區最大型、具備最多電動車充電設備的Shell Recharge充電站。針對車主往D·PARK充電優惠，只要在D·PARK指定商戶消費，即可獲贈價值10港元的Shell Recharge電動車充電折扣優惠券；並且為車主提供多元化的的充電計劃，例如選用月費計劃讓車主擁有專屬充電位置，或以預付計劃形式以更便宜的價錢享用每月的充電配額。