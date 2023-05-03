電動車充電丨Shell Recharge夥拍新世界與領展 推出商場充電優惠

香港蜆殼有限公司(下稱Shell)宣布夥拍新世界發展有限公司(下稱新世界)和領展房地產投資信託基金之管理人領展資產管理有限公司(下稱領展)，於港、九、新界各大商場推出不同Shell Recharge電動車充電優惠，協助普及電動車並推廣綠色運輸帶來的便利，擁抱綠色生活。
新世界集團旗下物業充電 賺取「K Dollar」獎賞
Shell於K11 MUSEA及K11 Art Mall合共提供7個快速和8個中速電動車通用充電位，支援市面大部分的電動車型號。而是次Shell與新世界將會聯乘推廣「K Dollar」獎賞計劃，電動車駕駛者凡使用以上兩個地點的Shell Recharge電動車充電站充電滿100港元，即可獲得價值10港元的K Dollar獎賞。充電次數愈多，賺取K Dollar愈多，真正「充住賞」。
此外荃灣D·PARK亦已於5月1日試運電動車充電站，為電動車車主提供便捷的充電服務。該充電站提供20個充電位，當中包括6個快速及14個中速充電位，將會成為荃灣區最大型、具備最多電動車充電設備的Shell Recharge充電站。針對車主往D·PARK充電優惠，只要在D·PARK指定商戶消費，即可獲贈價值10港元的Shell Recharge電動車充電折扣優惠券；並且為車主提供多元化的的充電計劃，例如選用月費計劃讓車主擁有專屬充電位置，或以預付計劃形式以更便宜的價錢享用每月的充電配額。
領展旗下商場充電站 推出限時一星期免費充電
Shell去年與領展達成戰略合作關係，於旗下商場增設Shell Recharge充電站。首批設於領展商場的Shell Recharge充電站包括顯徑商場停車場和愉翠商場停車場，合共提供10個快速及21個中速電動車通用充電位，已於4月30日起分階段試業。而領展宣布由5月15日至21日的一星期，為以上兩個停車場提供免費試用快速充電30分鐘(10度電)計劃，以及免費試用中速充電2小時或4小時充電計劃，而且優惠期內次數不限！
隨著與領展的合作，下一批Shell Recharge充電站將於何文田、樂富、黃大仙、馬鞍山、赤柱、大埔、東涌、將軍澳、屯門等地區陸續落成。加上由5月中旬起，Shell更會每月與領展旗下不同商場的Shell Recharge充電站，推出一星期免費充電震撼優惠，進一步推動電動車普及化。