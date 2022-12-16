電子支付丨聖誕元旦假期 AlipayHK夥Alipay+推折扣優惠迎港遊客

日本於10月11日正式開放自由行加上港府放寬入境檢疫限制，不少港人迫不及待出外旅遊。早前超過100萬日本商戶經已接入AlipayHK，迎接訪日的香港遊客。AlipayHK數據顯示，日本開關前後一個月對比，AlipayHK在日本的交易人數增逾6倍，用戶在旅途時平均會用AlipayHK消費4次以上，反映愈來愈多港人享受在旅遊時使用電子錢包帶來的便利和優惠。

因應各地逐步恢復通關，AlipayHK早前已透過由螞蟻集團推出的Alipay+全球跨境數碼支付和營銷解決方案接入日本、韓國、新加坡、澳門及內地5大熱門目的地，而即將來臨的聖誕與元旦期間，更聯同Alipay+跟日韓星商戶推出折扣優惠。

AlipayHK用戶出遊毋須提前兌換貨幣，即可以較優惠匯率，於內地所有城市門店、近九成澳門商戶、過百萬日本線下門店、逾12萬韓國門店和部分新加坡門店，使用AlipayHK以港幣結算購物消費。在澳門、日本、韓國、新加坡，見到「Alipay+」或「AlipayHK」標識即可使用，而在內地只要見到「支付寶」標識方可使用；當地合作商戶則可收取自動兌換後的當地貨幣。

日本方面，即日起至2023年2月15日，AlipayHK用戶進入AlipayHK「Alipay+ Rewards」日本目的地專頁，點擊領取禮品包，即可領取3張50日圓折扣券，在日本過百萬間合作商戶消費滿51日圓可減50日圓優惠；另外於精選合作商戶消費更可獲高達1,000日圓折扣優惠。恒生信用卡亦專為AlipayHK用戶推出日本遊消費優惠，即日起至2023年2月28日，於「Alipay+ Rewards」日本目的地專頁領取恒生信用卡專屬電子禮券並透過已綁定AlipayHK之合資格信用卡於日本指定商戶單一簽帳淨值滿指定金額，即可兌換20港元恒生電子禮券或5港元恒生電子禮券乙張，總值為25港元。

新加坡方面，即日起至2023年1月31日，AlipayHK用戶進入AlipayHK「Alipay+ Rewards」新加坡目的地專頁，即可領取高達新加坡幣90元(約518港元)折扣優惠。在Changi樟宜機場如Shilla新羅免稅店、ComfortDelGro的士及Paragon百麗宮購物中心等精選合作商戶，消費滿一定金額亦可享受相應折扣。

韓國方面，即日起至2022年12月31日，於韓國超過12萬合作商戶消費滿指定金額，最多累積可獲438港元減免優惠。