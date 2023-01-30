電子支付丨Samsung Wallet今日於香港推出

Samsung香港宣布為香港引入Samsung Wallet，新平台整合Samsung Pay、Samsung Pass、Smart Octopus等一系列功能，讓消費者隨時隨地處理流動支付的無憂生活。Samsung Wallet由Samsung Knox提供安全保護，確保用戶隱私受到嚴密保護。而部分Galaxy手機用戶已於1月30日今日起，陸續透過軟件更新啟用Samsung Wallet。官方又稱Samsung Wallet會在今年擴展至更多市場，包括澳洲、巴西、加拿大、香港、印度、馬來西亞、新加坡和台灣。

Samsung Wallet丨一站式電子應用體驗

Samsung Wallet不但將Samsung Pay的流動支付服務和Samsung Pass的身份管理服務，整合收納於同一個平台，Samsung Wallet更將支援數碼鑰匙和登機證等服務。使手機消費服務全面升級，以更簡便的方式滿足用戶的多重需求。

簡潔明確的用戶界面為消費者提供清晰的指引，結帳時只需於手機屏幕往上輕掃，即可出示銀行卡、會員卡等，即使忘帶錢包也不必擔心。Smart Octopus作為本地用戶最常用的服務之一，將繼續由Samsung Wallet程式提供服務。除提供支付服務外，平台亦可以安全地儲存密碼，使用者能夠快速登入應用程式和服務，簡化日常生活，同時滿足更多流動需求。