電影聯乘丨Xbox夥華納兄弟影業與Mattel《Barbie芭比》 玩家有機會獲芭比夢幻屋Xbox Series S組合

Xbox宣布與華納兄弟影業和Mattel合作，趁著電影《Barbie芭比》全球上映(香港映期為7月20日)，特別為賽車遊戲《Forza Horizon 5》推出特別內容，同時為電影炮製特別版芭比夢幻屋Xbox Series S組合。

芭比和 Ken結伴 於《 Forza Horizon 5 》內遊車河

新遊戲內容中，芭比會駕駛粉紅色塗裝經典的1956 Chevrolet Corvette EV Corvette；Ken則駕駛2022 GMC HUMMER EV在旁邊行駛。而所有《Forza Horizon 5》玩家都會收到這兩部主題汽車，只要從遊戲內的消息中心下載，它們就會出現在大家的車庫中。而《Forza》系列開發人員將於7月14日舉行直播，談論自己的工作、當中樂趣及與芭比的關係，粉絲們可加深了解《芭比》之外，直播期間他們亦會駕駛芭比和Ken的車款進行比賽。

同時官方精選10個於市場上不同風格的芭比，將其時尚味道注入Xbox硬件之中，包括Xbox Series S主機、無線手掣和無障礙控制器，炮製出別注版芭比夢幻屋Xbox Series S組合。團隊亦根據芭比和Ken獨特的服裝而特別設計的Xbox無線手掣面板，內置於迷人芭比夢幻屋Xbox Series S。只要從7月10日開始，玩家就有機會在Xbox的全球Twitter和Microsoft Rewards上贏得這些獎品。

詳情：Xbox Wire