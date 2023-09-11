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科技
2023-09-11 18:25:00

電競周邊丨發動最強攻勢 Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED鍵盤與SUPERLIGHT 2滑鼠

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電競周邊丨發動最強攻勢 Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED鍵盤與SUPERLIGHT 2滑鼠

電競周邊丨發動最強攻勢 Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED鍵盤與SUPERLIGHT 2滑鼠

鍵盤和滑鼠好比電競玩家在網絡爭戰中的一雙手，愈靈敏愈能夠先發制人。Logitech跟全球頂尖電競選手共同合作，繼年初推出Logitech G PRO X系列電競耳機後，近日更增添Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED電競鍵盤和Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2電競滑鼠兩位成員，完整了品牌PRO系列高端電競周邊的戰線。

黑白兩款簡約設計，僅重60克，提供95小時使用時間。 全新HERO 2傳感器，具有驚人的每秒500英吋追蹤速度和高達32,000 DPI解析度。 LIGHTFORCE混合開關：混合光學機械開關技術，結合了光學傳感器，革命性提升速度及可靠性。

Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2電競滑鼠備有黑白兩款簡約設計，淨重僅60克。產品配備了全新HERO 2傳感器，具有每秒500英吋追蹤速度和高達32,000 DPI的解析度，加上獨特的雙陣列設計增加操作範圍，即使在抬起或傾斜滑鼠時仍能保持追蹤性能。最先進的還有LIGHTFORCE混合開關，那是一種混合光學機械開關技術，以提升速度及可靠性，同時提供專業人士喜愛的清晰反應和機械感觸。其他功能還包括2K回報率、95小時電池壽命、POWERPLAY兼容性、每秒25kHz的最大幀速率和無添加PTFE滑鼠腳，為遊戲反應提供流暢的滑動。

黑白選擇，同系列的還有Logitech G PRO X TKL無線電競鍵盤。

黑白選擇，同系列的還有Logitech G PRO X TKL無線電競鍵盤。

隨滑鼠登場的仲有Logitech G PRO X TKL無線電競鍵盤。鍵盤提供Tactile按鍵軸(GX Brown)，外觀特點包括可編程按鍵、帶有LIGHTSYNCRGB照明、專用媒體控制和音量滾輪，以及Logitech GLIGHTSPEED無線技術的可靠性和性能。除利用LIGHTSPEED連線外，玩家還可通過藍牙或附帶USB-C轉接USB-A接駁進行遊戲。新鍵盤選用雙射成型的PBT鍵帽，可讓LIGHTSYNC RGB照亮；當然亦因應玩家手感習慣，兼容更換第三方鍵帽及額外的媒體鍵。

售價方面，Logitech PRO X SUPERLIGHT 2電競滑鼠售1,499港元；Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED1,899港元，現已於豐澤獨家開賣。

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