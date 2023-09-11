電競周邊丨發動最強攻勢 Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED鍵盤與SUPERLIGHT 2滑鼠

鍵盤和滑鼠好比電競玩家在網絡爭戰中的一雙手，愈靈敏愈能夠先發制人。Logitech跟全球頂尖電競選手共同合作，繼年初推出Logitech G PRO X系列電競耳機後，近日更增添Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED電競鍵盤和Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2電競滑鼠兩位成員，完整了品牌PRO系列高端電競周邊的戰線。

Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2電競滑鼠備有黑白兩款簡約設計，淨重僅60克。產品配備了全新HERO 2傳感器，具有每秒500英吋追蹤速度和高達32,000 DPI的解析度，加上獨特的雙陣列設計增加操作範圍，即使在抬起或傾斜滑鼠時仍能保持追蹤性能。最先進的還有LIGHTFORCE混合開關，那是一種混合光學機械開關技術，以提升速度及可靠性，同時提供專業人士喜愛的清晰反應和機械感觸。其他功能還包括2K回報率、95小時電池壽命、POWERPLAY兼容性、每秒25kHz的最大幀速率和無添加PTFE滑鼠腳，為遊戲反應提供流暢的滑動。

黑白選擇，同系列的還有Logitech G PRO X TKL無線電競鍵盤。