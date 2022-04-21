電競周邊丨針對聽覺與操控 ASUS ROG 4款新品重磅登場

打機從來的致勝之道，在於裝備精良，才能贏在起跑線！ASUS ROG早前一口氣推出4款頂尖電競周邊，包括ROG Cetra True Wireless真無線耳機、ROG Chakram X無線電競滑鼠、ROG Strix Scope RX TKL Wireless Deluxe光軸無線鍵盤，及ROG Strix Scope NX Wireless Deluxe機械式無線鍵盤，讓玩家在激烈戰鬥中，輕鬆稱霸遊戲世界。

ROG Cetra True Wireless 真無線藍牙耳機

耳機內建自家調校的10毫米ASUS Essence驅動單元，具備獨家遊戲模式與ANC主動降噪技術，提供跟畫面同步的低延遲音訊，還可偵測、過濾來自耳機內、外部噪音。另外，ROG Cetra True Wireless具備27小時續航力及快速充電技術，耳機盒還可透過相容的無線充電板進行充電，加上IPX4防水功能，將大幅提升耳機耐用性。ROG Cetra True Wireless，售899港元。

ROG Chakram X 無線電競滑鼠

品牌首款配備「ROG AimPoint」的電競滑鼠，其高達36,000dpi的光學感測器具備8,000Hz輪詢率，提供極致精準度，同時支援有線USB、2.4GHz RF和藍牙3種連線模式，配對最多3部裝置。側邊搭配全新類比搖桿設計，輔助鍵盤指令，符合玩家操作風格；升級後的第二代獨家可更換微動插槽，能快速替換3-pin機械式微動開關與5-pin光學微動開關，提供不同點擊阻力，延長滑鼠使用壽命，加上DPI On-The-Scroll功能、免螺絲磁吸式按鍵/上蓋與可客製化銘版，可即時調整滑鼠靈敏度，提供完美手感。具備144小時超長遊戲時間的ROG Chakram X，售1,280港元。

ROG Strix Scope RX TKL Wireless Deluxe 與ROG Strix Scope NX Wireless Deluxe鍵盤

新推出的ROG Strix Scope RX TKL Wireless Deluxe光軸無線鍵盤，以及ROG Strix Scope NX Wireless Deluxe機械式無線鍵盤，除擁有穩定敏捷的觸發力、回彈力與超高精準度，亦採用PBT二色成型鍵帽，搭配符合人體工學的磁吸式人造皮革手托設計，長時間的持久戰下也能享受舒適的遊戲體驗。再者，兩款無線鍵盤均內建獨家Aura Sync燈效，為戰鬥增添氣氛。ROG Strix Scope RX TKL Wireless Deluxe光軸無線鍵盤，售價待定；ROG Strix Scope NX Wireless Deluxe機械式無線鍵盤，售1,230港元，現已上市。