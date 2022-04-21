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科技
2022-04-21 18:30:00

電競周邊丨針對聽覺與操控 ASUS ROG 4款新品重磅登場

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電競周邊丨針對聽覺與操控 ASUS ROG 4款新品重磅登場

電競周邊丨針對聽覺與操控 ASUS ROG 4款新品重磅登場

打機從來的致勝之道，在於裝備精良，才能贏在起跑線！ASUS ROG早前一口氣推出4款頂尖電競周邊，包括ROG Cetra True Wireless真無線耳機、ROG Chakram X無線電競滑鼠、ROG Strix Scope RX TKL Wireless Deluxe光軸無線鍵盤，及ROG Strix Scope NX Wireless Deluxe機械式無線鍵盤，讓玩家在激烈戰鬥中，輕鬆稱霸遊戲世界。

ROG Cetra True Wireless真無線藍牙耳機。 ROG Chakram X無線電競滑鼠。 ROG Strix Scope RX TKL Wireless Deluxe光軸無線鍵盤。 ROG Strix Scope NX Wireless Deluxe機械式無線鍵盤。

ROG Cetra True Wireless真無線藍牙耳機

耳機內建自家調校的10毫米ASUS Essence驅動單元，具備獨家遊戲模式與ANC主動降噪技術，提供跟畫面同步的低延遲音訊，還可偵測、過濾來自耳機內、外部噪音。另外，ROG Cetra True Wireless具備27小時續航力及快速充電技術，耳機盒還可透過相容的無線充電板進行充電，加上IPX4防水功能，將大幅提升耳機耐用性ROG Cetra True Wireless，售899港元。

ROG Chakram X無線電競滑鼠

品牌首款配備「ROG AimPoint」的電競滑鼠，其高達36,000dpi的光學感測器具備8,000Hz輪詢率，提供極致精準度，同時支援有線USB、2.4GHz RF和藍牙3種連線模式，配對最多3部裝置。側邊搭配全新類比搖桿設計，輔助鍵盤指令，符合玩家操作風格；升級後的第二代獨家可更換微動插槽，能快速替換3-pin機械式微動開關與5-pin光學微動開關，提供不同點擊阻力，延長滑鼠使用壽命，加上DPI On-The-Scroll功能、免螺絲磁吸式按鍵/上蓋與可客製化銘版，可即時調整滑鼠靈敏度，提供完美手感。具備144小時超長遊戲時間的ROG Chakram X，售1,280港元。

ROG Strix Scope RX TKL Wireless Deluxe與ROG Strix Scope NX Wireless Deluxe鍵盤

新推出的ROG Strix Scope RX TKL Wireless Deluxe光軸無線鍵盤，以及ROG Strix Scope NX Wireless Deluxe機械式無線鍵盤，除擁有穩定敏捷的觸發力、回彈力與超高精準度，亦採用PBT二色成型鍵帽，搭配符合人體工學的磁吸式人造皮革手托設計，長時間的持久戰下也能享受舒適的遊戲體驗。再者，兩款無線鍵盤均內建獨家Aura Sync燈效，為戰鬥增添氣氛ROG Strix Scope RX TKL Wireless Deluxe光軸無線鍵盤，售價待定；ROG Strix Scope NX Wireless Deluxe機械式無線鍵盤，售1,230港元，現已上市。

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