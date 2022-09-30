電競手機丨今日開賣 Sony Xperia 1 IV推出電競套裝 特設Xperia Stream散熱扇

Sony宣布為Xperia 1 IV旗艦5G手機推出電競套裝(Gaming Edition)，包括記憶體升級為16GB RAM的Xperia 1 IV Gaming Edition，以及配備專為電競手遊而設的Xperia Stream散熱風扇。

Xperia 1 IV Gaming Edition基本沿用普通版的硬件規格，包括6.5吋21:9比例4K HDR OLED 120Hz更新率屏幕、搭載高通Snapdragon 8 Gen 1、升級16GB RAM、512GB內存及內置5,000mAh電池。手機又採用高通Snapdragon Elite Gaming改善處理器的遊戲效能，功能包括240Hz移動模糊抑制技術以減少快速移動的殘影，240Hz觸控掃描率提供反應敏捷操作體驗。新機還能通過遊戲增強器(Game Enhancer)容許玩家在YouTube直播遊戲過程，甚至同時查看觀眾評論，即時交流。

至於特設的Xperia Stream散熱風扇，是一款配備多插口的散熱裝備，隨著手機機身驅動的氣流以調節手機溫度，玩家亦可通過手機查閱Xperia Stream散熱風扇的訊息並進行設定。難怪新機是作為2022年PUBG MOBILE全球錦標賽官方智能手機合作夥伴。

售價方面，Sony Xperia 1 IV Gaming Edition套裝(連Xperia Stream散熱風扇)售10,999港元；單售散熱扇則1,199港元，今日上市。

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