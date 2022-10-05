電競手機丨搭載聯發科 天璣 9000+ ROG Phone 6D/6D Ultimate堂堂上市

ASUS王者級電競手機ROG Phone 6系列再添兩員猛將，官方早前宣布加推ROG Phone 6D跟6D Ultimate。新系列採用聯發科天璣 9000+八核心台積電4nm製程處理器，運算及圖像效大大提升，新機更搭載LPDDR 5X RAM，資料存取及讀寫速度更快速。ROG Phone 6D Ultimate更擁有自家「AeroActive散熱閥」設計，當裝上另購的「空氣動力風扇 6」散熱扇後，連動開啟機身散熱閥，將扇葉引入的外部氣流，由進氣口直送手機內部液態均熱板，散熱表面積可增9倍。廠方指僅以基礎風冷模式運作，手機即可降溫約10°C，散熱效率提升達兩成！ROG Phone 6D系列採用6.78吋165Hz/1ms AMOLED屏幕，提供720Hz觸控反應、對稱式雙正面立體揚聲器、支援65W快充6,000mAh超大電量及獨家AirTrigger 6三種點擊感應模式。

ROG Phone 6D(16GB+256GB、航鈦灰)隨機附送「Aero專屬保護殼」及「65W快充充電器」，建議售價為7,998港元。ROG Phone 6D Ultimate(16GB+512GB、航鈦灰)隨機附送「空氣動力風扇 6」、「Aero專屬保護殼」及「65W快充充電器」，售價為10,298港元，現已上市。