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科技
2023-05-10 18:50:00

電競手機丨正妹Deer鹿兒加持 POCO F5 Pro版3.5K入手S8+ Gen 1

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電競手機丨正妹Deer鹿兒加持 POCO F5 Pro版3.5K入手S8+ Gen 1

電競手機丨正妹Deer鹿兒加持 POCO F5 Pro版3.5K入手S8+ Gen 1

以「超能覺醒」為主題，小米電競副線POCO宣布推出準旗艦電競手機新作POCO F5 Series。新系列包括全城首發搭載Snapdragon 7+ Gen 2的POCO F5，以及高端級採用Snapdragon 8+ Gen 1的POCO F5 Pro，兩款手機均內置加大面積版本的改良級散熱板，以延長長時間打機的穩定性與散熱效能。為隆重其事，品牌更邀請人氣女主播、前電競女子選手的Deer鹿兒合作，以她的可愛造型「動漫化」，並以手機背殼等周邊配件呈現作crossover，大家要緊貼官方Facebook專頁的後續公布吧！

品牌是次邀請插畫師，將Deer以動漫角色造型呈現，又預告將推出合作周邊配件。 POCO F5 Series x Deer產品詳情將不日通知粉絲。 POCO F5及F5 Pro均採用6.67吋120Hz更新屏。

120Hz更新率 5000mAh大電 POCO F5 Series散熱效能增35%

POCO F5系列備有標配版F5及高階F5 Pro，均搭載6.67吋120Hz更新率、93.4%屏佔比AMOLED DotDisplay屏幕、12G+256GB儲存、64MP像素主鏡在內的後置3鏡攝力，以及內置了一塊3,725平方毫米的多通道液冷散熱VC配合10,000+平方毫米石墨散熱，廠方指散熱效能較上代大大提高35%。

然而兩部手機分別在於F5標配版首次搭載高通S7+ Gen 2中高階5G晶片，採用跟S8系列同級的架構與4nm製程，廠方指安兔兔跑分比上一代提升了31%，實力直迫旗艦級處理器級數；至於Pro版則改用S8+ Gen 1處理器。再者兩款手機均內置5,000mAh大電，特別是Pro版更是略高5,160mAh大電，兩者均支援67W快充技術，50分鐘已可為手機叉爆電。

售價方面，POCO F5及F5 Pro分別定價2,999港元與3,699港元，即日起至5月21日前入手仲可以平200港元，換句話說2,799港及3,499港元即可入手，相當超值。

查詢：3077 3620

POCO F5的鏡頭布局如同雙眼加鼻子。 POCO F5 Pro則以相機框布局。 POCO F5(上)及POCO F5 Pro(下)。
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