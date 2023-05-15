電競掌機丨ASUS推出ROG Ally賣7K硬撼Steam Deck 豐澤開放抽籤預購 (附方法及網址)

標榜可以在掌上遊戲機暢玩Steam PC 3A大作，繼Steam Deck之後近日再有ASUS ROG加入戰團。那就是搭載Windows 11作業系統及搭載更強勁AMD Ryzen Z1系列APU，能夠支援在120Hz畫面更新率下輕鬆遊玩全高清遊戲的ROG Ally。這台硬件規格、操作手感和遊戲體驗均完勝Steam Deck的新作，已於上周五全球發表。其中台灣方面已宣布將於6月13日上市，香港方面雖沒有確實發售日期，但就分別於華碩官方網店與豐澤app提供事前預購，合共限量100台。而後者豐澤為易賞錢會員專享5輪抽籤，每次10台，以購買512GB版本ROG Ally(共50台)。預購更送360日Xbox Game Pass Ultimate會籍及屏幕保護貼，售完即止。

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ROG Ally丨掌機都可以有高達85FPS打機體驗

掌上遊戲機一般基於機身體積侷限，硬件規格難以跟console甚至電腦媲美，打機時畫質顯示、影像流暢度和操控反應都會有所折扣。然而ASUS ROG Ally最高搭載4nm製程製造的AMD Ryzen Z1 Extreme APU、16GB記憶體連最高512GB儲存。新作APU採用最先進Zen 4晶片架構並結合RDNA 3 GPU，加上支援AMD FSR及RSR超級解析度升頻技術，運算效能與運行幀率均能媲美新世代console主機，亦可駕馭高負載的3A遊戲大作。

廠方表示利用ROG Ally遊玩PC遊戲《Hogwarts Legacy》，平均達到60-70FPS；《Call of Duty：Modern Warfare II》平均達到75-80FPS；《NBA 2K23》更達到85FPS。加上產品採用7吋120Hz更新率全高清觸控屏，提供1000:1對比度、100% sRGB廣色域與支援FreeSync Premium防撕裂技術，同時廠方稱以上遊戲測試皆以全高清顯示模式運行，對比坊間其他掌機的720p標清解像度，ROG Ally的動態清晰度明顯勝人一籌。

長時間用掌機玩3A大作，難免會有散熱及續航力等問題關注。ROG Ally僅重608克，已內藏零重雙風扇系統，具備超薄散熱片及高密度的散熱管，遊玩重度遊戲最長可有2小時；持續觀看《Netflix》或《YouTube》等串流平台亦有6.8小時，絕對適合搭飛機時用來消磨時間。

ROG Ally內置專屬的Armoury Crate界面，可以協助玩家快速切換性能模式、啟動遊戲、監控遊戲程式或設定Aura Sync等多項功能設置。此外，掌機用上《Win 11》平台，對應Xbox、Steam或EA Play遊戲平台，還預載了90日Xbox Game Pass Ultimate，玩家可即時免費暢玩數百款高品質遊戲。

售價方面，ASUS ROG Ally備有Ryzen Z1+256GB儲存與Ryzen Z1 Extreme+512GB儲存兩種版本，分別售5,999港元和6,999港元；後者高階版還附有專用ROG二合一連接及充電器接駁外置顯示(採用NVIDIA GeForce RTX 4090)的XG Mobile (GC33Y-016)之同綑套裝發售，賣26,998港元，即日起開放預購。

網址：https://rog.asus.com/hk/gaming-handhelds/rog-ally/rog-ally-2023/