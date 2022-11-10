電競最強丨旗艦級Alienware Aurora R15桌面Desktop 新散熱架構增19%氣流 助處理器功率提升58%

DELL電競品牌Alienware早前宣布推出旗艦級Aurora R15電競桌機，配備最新第13代Intel Core K處理器、NVIDIA GeForce RTX 4090顯示核心、DDR5 4800MHz記憶體及最高速UDIMM，帶來系列最強勁遊戲性能。另外新一代機款展現更高散熱效能，機箱除提供標準240毫米水冷器外，亦可選配Cryo-Tech版冷卻系統。新機設有5個120毫米散熱風扇，在頂端配置一組240毫米的LC組件，作為雙排氣風扇使用，後方再增加一個排氣風扇，前方則裝有兩個進氣風扇，另外採用蜂巢式側通風孔，可導入額外氣流幫助散熱。主機板還備有電壓穩壓器與散熱系統，有助冷卻功能完全發揮；而且12相處理器電壓調節，有助持久保持巔峰性能，配合採用80 Plus白金等級電源供應器，提供穩定優異的電源效率。

透過以上升級配置，廠方指新一代Aurora R15的處理器能提供多58%的功率與達雙位數性能提升，同時將處理器運行時的溫度降低最多5˚C。再者，嶄新的散熱設計提升最高達19%的系統氣流，在密集工作負載情況下，仍能減少高達66%的噪音。

再者，升級版Aurora R15還改用1,350W火牛；亦重新設計顯卡插槽，闊度比以往寬3倍，方便對應大型顯卡。新機除提供NVIDIA GeForce RTX 40系列和30系列顯卡外，亦支援AMD Radeon RX 6000系列顯卡。

同場還有全新Tenkeyless全尺寸電競鍵盤(AW420K)，鍵盤採用CHERRY MX Red機械軸，提供超靈敏按鍵回饋。廠方指鍵盤可承受超過1億次敲擊，足以應付電競選手們最嚴苛的操作需求。而且厚實的黃金外層令內部的電觸點具備永久的防氧化保護，抗油抗污；雙色PBT鍵帽採用雙層塑料模製成，具有可靠的剛性和耐磨性。

至於上市詳情，Alienware Aurora R15電競專用桌機與Tenkeyless電競鍵盤，將於今年年底於上市，售價待定。