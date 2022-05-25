電競筆電丨性能先決 Lenovo推出Legion 7/7i與Legion Slim 7

16:10屏幕比例當道，連打機notebook也加入陣營。早前Lenovo推出新一代Legion系列16吋電競筆電，備有性能強悍的Legion 7/7i，以及輕薄為主Legion Slim 7，以便玩家根據需求選購。

Lenovo Legion 7/ 7i丨 性能之巔

全新16吋Lenovo Legion 7系列採用航空級鋁材和鎂金屬精製而成，CNC一體成型設計配合環繞式RGB燈效系統，能夠屏幕顯示的內容同步改變鍵盤上的呼吸燈效。新機採用16:10比例WQXGA顯示屏，符合全DCI-P3校準色彩空間覆蓋，高動態範圍和TÜV護眼安全認證，針對打機需要還提供165Hz更新率與3毫秒反應時間。廠方指新機還配備《Tobii Horizon》透過視像鏡頭追蹤玩家頭部活動幅度，帶來更加親歷其境的體驗，以及使用智能傳感器技術的《Tobii Aware》，幫助提高安全性、隱私和舒適感。

Legion 7及7i分別最高搭載AMD Ryzen 9 6900HX與Intel第12代Core i9-12900HX，AMD Radeon RX 6850M XT及NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti獨立顯示、32GB記憶體和2TB Gen 4 PCIe SSD儲存。新機具備Lenovo Legion A.I.引擎2.0，可以預測風扇的用量曲線，並根據每個遊戲實時平衡GPU和CPU資源輸出，以達到最佳性能表現。它還可以智能提升Lenovo Legion Coldfront 4.0散熱系統，全新散熱板技術將桌面電腦的散熱性能擴展到筆電使用，具有高達115W的熱容量而毋須節流；裝置還較上一代產品薄67%的風扇葉片以改善氣流，配合可變熱複合塗層加快熱傳遞。再者，新機突破工程界限提供了相當持久的續航力，廠方稱其配備99.99Whr電池為全球16吋筆電中容量最大的電池，以及支援高達135Whr的USB-C快速充電。