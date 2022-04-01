電競筆電丨Legion 5 Pro Gen 7 搭載最新12代Intel Core i9與NVIDIA RTX3070Ti 戰鬥表現up

冰川白色調的Legion 5i Pro Gen 7

新機採用16吋16:10比例WQHD+ (2,560x1,600)解析度IPS屏，擁有165Hz畫面更新率、100% sRGB色域和低於3毫秒的反應時間。屏幕獲得VESA DisplayHDR 400認證並提供500nits亮度，也支援Dolby Vision和NVIDIA G-SYNC，能夠減少畫面撕裂，呈現流暢的遊戲體驗。硬件方面，此機搭載第12代Intel Core i9-12900H、最高NVIDIA GeForce RTX 3070Ti顯示、32GB DDR5記體和2TB PCIe SSD，規格超班。針對遊戲性能新機備有Lenovo Legion AI Engine，能因應運行不同3A遊戲大作，自動調節軟硬件和驅動程式，提供最高幀數顯示流暢畫面。此外筆電亦備有Nahimic Audio by SteelSeries智能化降噪，通過10段平衡器讓玩家自訂個人化的聲音頻率，同時大幅度減少干擾。還有更先進的Legion Coldfront 4.0散熱管理系統、經人體工學改良後觸擊靈敏的Legion TrueStrike鍵盤，還能透過Lenovo Vantage調整專為遊戲最佳化的各項設定。售價方面，Lenovo Legion 5i Pro Gen 7頂級配置版本售26,998港元，現已上市。