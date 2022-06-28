電競耳機丨內置ASUS Essence驅動單元 雙模無線ROG Delta S Wireless

打機要夠親歷其境先夠爽，除了畫面，聲音也是不可或缺的一環。ASUS ROG推出雙模 無線電競耳機 ROG Delta S Wireless，適合追求感官體驗的玩家。此機搭載ASUS獨家50毫米ASUS Essence驅動單元，其雙模規格低延遲藍牙模式支援PC、Mac、Nintendo Switch及手機平板；USB-C 2.4 GHz技術則對應PS4/PS5連接，加上ROG AI Beamforming咪高風及AI降噪技術，確保玩家保持通訊。

D 形耳罩減少兩成接觸面積 快充 15 分鐘可用 3 小時

ROG Delta S Wireless擁有25小時續航時間及具備快充功能，僅15分鐘即可使用3小時，無阻遊戲進行。而耳機採用氣密式耳機腔體技術與傾斜12°設計，直接將音訊導入耳道。搭配ROG Hyper-Grounding技術，提供強勁低音與高保真音質。玩家還可透過《Armoury Crate》因應不同遊戲場景自訂AI降噪等功能。再者，耳罩的D形設計符合人體工學，相較坊間的橢圓形耳罩，廠家指能減少20%的接觸面積，即使長時間對決或直播，佩戴也不侷促。黑白機身、淨重318克的ROG Delta S Wireless售1,899港元，現正上市。