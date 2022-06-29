電競耳機丨2.6K有找 Sony INZONE玩空間音效兼無線降噪 最夾PS5

PlayStation專用無線打機headset「PULSE 3D」，對於玩家來說其CP值之高可謂毋庸置疑，令玩家衍生出希望Sony能炮製高兼容電競耳機的呼聲。如今廠方聽到「呼喚」，宣布推出兼顧電腦和PS4/PS5玩家的Sony INZONE系列電競耳機。新系列支援自家360 Spatial Sound空間音效，備有入門級有線版INZONE H3、提供40小時播放時間的無線INZONE H7，以及最高階兼備降噪功能，續航力為32小時的INZONE H9。

Sony INZONE H9丨 配備多重麥克風降噪

Sony INZONE系列耳機的外殼可控制和改善低頻表現，在沉浸式遊戲體驗中產生強大且深沉的下潛感。廠方表示H7與H9耳機的振膜源自自家專業耳機技術，能夠均衡高低頻並發揮最佳的臨場感。新系列支援自家360度空間音效技術，並容許玩家透過《INZONE Hub》驅動，將雙聲道音訊以7.1聲道環迴立體聲模擬出來。精準的音域可增強遊戲空間感和聲音指向。玩家還可透過《360 Spatial Sound Personaliser》自訂個性化聲音輸出和表現。此外因應更直覺的操作，玩家只要將麥克風撥上，便能自動關閉通訊，相當方便。

INZONE H7及H9對應屏幕顯示功能，玩家可在PS5畫面上直接反映設定，同時支援PS5的Tempest 3D AudioTech功能，增強遊戲體驗。當中最高階的H9更配備多重麥克風降噪功能，廠方指採用自家1000X系列耳機相同的雙噪音感應器技術，協助阻隔外界聲音。如同其他降噪耳機，玩家仍可使用環境聲模式打機，兼顧周遭重要的環境聲音。

售價方面，INZONE H3、H7及H9分別售799港元、1,790港元與2,590港元，即日起開放預訂，7月中旬上市。