電競耳機丨Sony INZONE Buds真無線入耳式 享最長12小時續航及30毫秒低時延 與玩家同步殺敵

對玩家來說，有線電競耳機較無線「好」，是基於聲畫與操縱反應同步的可靠穩定性。然而Sony最近推出INZONE Buds，是一款享有長續航時間與超低時延的真無線入耳式電競耳機，相信表現會令各位玩家眼前一亮。同場廠方也帶來輕巧INZONE H5無線頭戴式電競耳機，為大家提供多種選擇。

INZONE Buds丨具備空間音效 連充電盒提供24小時長續航

跟其他Sony耳機一樣，INZONE Buds具備360度空間音效，玩家能聽到對手的方向和距離從而佔盡先機。透過聲場優化技術，玩家可透過《360 Spatial Sound Personaliser》app拍攝耳朵的照片，以建立個人化的聆聽準確性；亦可使用Sound Tone Personalisation功能針對耳道進行優化。耳機使用驅動單元播放測試聲音，並使用反饋麥克風來測量聲音如何填充耳道空間。

耳機配備Dynamic Driver X單元，專為重現寬頻率而設計，振膜結構的圓頂和邊緣採用不同材料，確保最小的失真和清晰的音質，加上主動降噪設計，忠實地重現遊戲中的每一個聲音，玩家猶如進入遊戲世界之中。再者，耳機內置低功耗處理器L1，提供長達12小時、連充電盒提供24小時長續航，加上少於30毫秒延遲，確保同步殺敵。