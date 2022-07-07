電競聯乘丨ASUS ROG推出一系列《新世紀福音戰士》電腦周邊 暴走制勝

「絕對領域」、「暴走」、「朗基努斯之槍」等，如果將動畫《新世紀福音戰士》出現過的絕招，能夠在電競賽事上應用並擊敗對手，那就多好呢！雖然現實不會發生，但ASUS ROG最近宣布跟這個知名動畫IP合作，為各位玩家推出一系列「ROG X EVANGELION」聯名電腦周邊商品，由電競芒、機箱、底板、顯示卡、水冷設備等高階配置，以至gaming滑鼠、鍵盤、耳機等一應俱全，仲有聯乘Tee及風褸「戰衣」供粉絲穿著，買晒全套返屋企，布置專屬的「NERV電競司令部」！

EVA 新世紀福音戰士丨ROG X EVANGELION 聯名周邊一覽

ROG Maximus Z690 Hero EVA限定版底板

ROG Maximus Z690 Hero EVA限定版主機板，除以代表EVA初號機的紫、綠配色打造，亦配備強大散熱設計及電源供應解決方案，其最新第12代Intel Core處理器剽悍效能。CPU插槽區則採用A.T.力場風格設計，I/O背板上搭載Polymo動態燈效，能進行一般/覺醒模式切換。(售5,999港元)

ROG Strix GeForce RTX 3090/3080 EVA限定版顯示卡

ROG Strix GeForce RTX 3090/3080 EVA限定版顯示卡，外觀部分有象徵EVA初號機的色塊包覆顯示卡護蓋及背板，以及《新世紀福音戰士》指標性的同步率圖騰設計，於側邊ARGB燈板上呈現。(售16,499/10,999港元)

ROG Ryujin II 360 ARGB EVA限定版水冷散熱

ROG Ryujin II 360 ARGB EVA限定版一體式水冷散熱器，除搭載第7代Asetek泵，內建的液晶面板可顯示系統即時數據並自訂圖像；強化水冷套管將冷卻液輸送至3個NERV風格的ARGB風扇散熱器中，確保玩家在激烈對戰中，系統運作依然穩定。(售2,899港元)

ROG Thor II 1000W EVA限定版火牛

ROG Thor II 1,000W白金級電源供應器EVA限定版，具備EVA元素外殼裝甲，再加上設備元件及散熱功能升級，為同級產品中最安靜的電源供應器。(售2,699港元)

ROG Strix Helios EVA限定版機箱

ROG Strix Helios EVA限定版為一款中塔型電競機箱，配備三面鋼化玻璃面板、精緻髮絲紋鋁合金框架及內建Aura Sync燈光效果，搭配其它ROG x EVANGELION零組件，將成為EVA狂粉們打造夢幻主機的理想首選。(售3,399港元)

ROG Strix XG27AQM EVA限定版電競顯示器

ROG Strix XG27AQM EVA限定版電競顯示器，除了同樣以EVA初號機經典紫、綠配色綴飾，亦具備270Hz高更新率、0.5毫秒(GTG)的反應時間，以及DCI-P3 97%超廣色域，將為玩家帶來更清晰流暢的視覺體驗。(售7,999港元)

ROG Delta S EVA限定版電競耳機

ROG Delta S EVA限定版電競耳機，外觀配備搶眼的EVA初號機，以及可自訂多色環狀RGB燈效，內建ESS 9281四核心DAC與ASUS AI降噪咪高風，可傳遞清晰細膩的音質與通話品質；加上300克輕巧機身，配戴舒適。(售1,799港元)

ROG Strix Scope RX EVA限定版電競鍵盤

ROG Strix Scope RX EVA限定版光軸電競鍵盤，其RX光軸以象徵EVA初號機紫、綠配色鋁製外殼包覆，提供穩定無晃動的鍵擊體驗，以及超低延遲的反應速度，搭配IP57防水防塵功能，更加安全。(售1,199港元)

ROG Keris Wireless EVA限定版無線滑鼠

ROG Keris Wireless EVA限定版輕量FPS無線電競滑鼠，重量僅79克，並採用EVA初號機紫、綠配色綴飾，搭配特別調校的16,000dpi感測器及可更換微動開關插槽，提供高精準度與穩定的觸擊感，助攻玩家在場上戰無不勝。(售799港元)

ROG Scabbard II EVA限定版滑鼠墊

ROG Scabbard II EVA限定版滑鼠墊在防潑水、防油和防塵的納米塗層表面上，採用對比鮮明的NERV和EVA設計元素。(售499港元)

ROG X EVANGELION聯名T-Shirt(初號機-白/NERV-黑)及長袖衛衣

聯名T-Shirt由100%純棉製成，材質柔軟涼爽，並具備加強抗皺領口；聯名長袖衛衣以EVA特別造上刺繡設計，並採用柔軟的棉質編織而成，貼身舒適。(分別售350及399港元)

查詢：3582 4770