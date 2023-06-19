電競顯示器丨Samsung推出全球首款49吋Dual QHD曲面Odyssey OLED G9 具備240Hz更新率及0.03毫秒極速反應

Samsung推出全新Odyssey OLED G9曲面電競顯示器，廠方指是全面首款49吋32:9比例Dual QHD OLED超寬廣曲面屏幕，配備量子AI處理器改善遊戲畫面細節，將畫質升頻到Dual-QHD的全新沉浸式境界，加上搭載240Hz畫面更新率及0.03毫秒的極速反應時間，助玩家稱霸戰場。再者產品兼備Smart TV功能，為玩家帶來全方位電玩及娛樂體驗。

品牌繼去年首次推出34吋量子點OLED曲面電競顯示器Odyssey OLED G8之後，今年再下一城新增49吋Odyssey OLED G9，其超廣闊32:9比例設計，Dual QHD(5,120 x 1,440)解像度，相當於兩個高清QHD屏幕並列，兼支援分割畫面顯示，配上1800R曲面屏幕，讓玩家沉浸於超寬廣視野。

新作配備量子AI處理器，更獲得VESA Display HDR 400 True Black認證，呈現更深邃的黑色及分明的細節，再配合兩個5W揚聲器營造立體聲效。Odyssey OLED G9還具備240Hz畫面更新率、0.03毫秒反應時間及配備AMD Freesync Premium Pro技術，消除畫面斷續、撕裂及輸入延遲，流暢畫面配合極緻畫質，讓玩家在分秒必爭的遊戲中精準掌控節奏，穩握競爭優勢。

再者，產品更内置智能電視Tizen OS介面，玩家可欣賞Netflix、YouTube、Disney+、AppleTV、ViuTV及Now E等串流平台，打破坊間電競顯示器的單一功能範疇。機背搭載自家Core Lighting+燈效技術，支援CoreSync光效自動調整設計的Samsung Odyssey OLED G9，售19,980港元，6月26日上市。

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