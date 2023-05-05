電競顯示屏丨配搭PS5發揮最強視覺體驗 Sony INZONE M9/M3明天上市

專為卓越遊戲效能而設，Sony宣布推出INZONE M9與M3兩款電競顯示屏，前者M9性能跟PS5完美配合之餘，兩款顯示屏均提供高解像度和高動態範圍影像，沉浸式的遊戲體驗協助玩家走向勝利之路。

全新Sony INZONE電競顯示屏採用27吋設計，其中M9款提供4K解像度和高對比度全陣列分區調光，適合遊戲玩家在深黑色和高亮度細節的遊戲中獲得更好體驗。產品支援144Hz畫面更新率、IPS面板和1ms GtG回應時間，實現更快的反應。新作還提供Auto HDR Tone Mapping功能，與PS5配合使用，在初始設定期間自動識別顯示屏並優化HDR設置；如使用PS5上觀看電影時，顯示屏更會自動切換到電影模式；待遊戲時則自動切換到遊戲模式，相當方便。

至於INZONE M3全高清顯示屏提供240Hz畫面更新率、1ms GtG回應時間及可變更新率技術，適合遊戲玩家在射擊遊戲中準確捕捉對手的動作。

兩款顯示屏配備獨特三腳支架，可調節高度和傾斜度，慳位設計能改善周邊設備的桌面空間，讓玩家輕鬆將電競鍵盤和大型遊戲滑鼠墊放置在顯示屏旁邊或下方。特別一提，M9還增添多種顏色氣氛背燈，營造更有feel的打機環境。

Sony INZONE M9及M3分別售7,999港元與4,499港元，明天上市。

查詢：2833 5129