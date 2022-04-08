響應減碳 選料環保 Dell 2022年款Latitude 5000系列

復活節過後便到4月22日「世界地球日」，隨著去年11月第26屆聯合國氣候高峰會議(COP26)達成史上首個減碳協議，不少企業身體力行實踐目標。當中Dell Technologies響應減碳，趁勢推出2022年款Dell Latitude 5000系列商務筆電，廠方宣稱新機屬於品牌迄今為止採用最多環保物料的機種，還搭載最新第12代Intel Core處理器及可選NVIDIA獨立顯示，規格追上作業需要。

上蓋71%為

可回收/再生物料製成

Dell Latitude 5000系列屬於廠方目前最大產量的機種，故此集中投資提升永續性設計，可確保帶來最大環保效益。其中筆電上蓋由71%可回收或可再生材料製成，包括來自造紙業的再造樹基生物塑料(21%)、回收碳纖維(20%)及消費後回收塑料(30%)。由於筆電上蓋的重量在全機配件中排行第二，廠方認為專注上蓋的永續設計，可大幅減少產品的碳足跡。

除了上蓋，底板採用回收碳纖維、散熱扇外殼由海漂塑料製成，以及由蓖麻油製成的新生物基橡膠腳墊，藉此減少依賴石油材料。加上筆電包裝盒100%由回收或可再生材料製成，百分百循環再用，配合自家水力發電鋁材切割、生物基塑膠以及閉環鋁和稀土磁體，增加組裝的環保效益。

搭載第12代

Intel Core U15 vPro

今次新系列備有13.3吋Latitude 5330、14吋Latitude 5430和15.6吋Latitude 5530。當中5330型號還可選翻摺觸控屏的變形款式，而5330和5430最高可選第12代Intel Core i7 U15 vPro商用處理器，5530更搭載高階Core i7 P28 vPro，進一步提升生產力。儲存組合方面，全系列機種可選最高2TB M.2 PCIe NVMe SSD及64GB DDR4記憶體(5330僅提供最高32GB)，加上全系列預載最新《Dell Optimizer 3.0》，如Express Sign-in保安登入、視訊減噪和改善連網能力，滿足企業不同需要。

售價方面，Dell Latitude 5330、5430和5530，分別售1,562美元起(約12,242港元)、1,419美元起(11,121港元)及1,442美元起(約11,301港元)，本月全球陸續上市。