頭戴式耳機｜Sennheiser MOMENTUM 4 Wireless再出新色調 簡約造型兼個人化音色 等你體驗！

I.T分店地址

I.T Hysan One 香港島灣仔銅鑼灣希慎號1樓B2

EXI.T Landmark 香港島中環置地廣場B62-63號舖

i.t Hysan Place 香港島灣仔銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場6樓

i.t THE ONE 九龍油尖旺尖沙咀彌敦道100號The ONE UG207-210號舖