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科技
2023-10-26 13:40:59

頭戴式耳機｜Sennheiser MOMENTUM 4 Wireless再出新色調 簡約造型兼個人化音色 等你體驗！

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頭戴式耳機｜Sennheiser MOMENTUM 4 Wireless再出新色調 簡約造型兼個人化音色 等你體驗！

頭戴式耳機｜Sennheiser MOMENTUM 4 Wireless再出新色調 簡約造型兼個人化音色 等你體驗！

頭戴式耳機Sennheiser MOMENTUM 4 Wireless在把多項功能完善升級後，帶來新色調，更多選擇的出現提升它的懾人魅力。

Sennheiser MOMENTUM 4 Wireless有著特別設計，推出後受到大眾歡迎，如今亦推出新色調，在黑白二色外增加「牛仔藍」，呼應著深藍色牛仔褲這受人鐘愛的色調，有格調又能呈現休閒風格；而布面頭帶和耳墊更是用上MOMENTUM系列保護盒長久使用的石灰色，配色鮮明又對應系列顏色。

頭戴式耳機Sennheiser MOMENTUM 4 Wireless續航力強，一次充電能使用60小時 頭戴式耳機Sennheiser MOMENTUM 4 Wireless支援Bluetooth® (藍牙) 5.2、aptX™ Adaptive、32mm單元

除了舒適的佩戴感之外，使用上不論是續航力還是性能都非常強大。只要一次充電便能使用足足60小時，無懼在外遇上耳機沒電的情況；而且性能上有著自動適應降噪技術，並支援Bluetooth® (藍牙) 5.2、aptX™ Adaptive、32mm單元，讓我們能盡情享受極致的音效。還有旅行裝收納盒，輕鬆存放耳機，保障它的安全，又能方便管理。

MOMENTUM 4 Wireless所有型號都能使用Smart Control 應用程式調校各種個人化選項，例如高解析度音訊模式、音色個人化功能等等，使用家手擁獨屬於自己的耳機。「牛仔藍」版本將於10月中旬在指定I.T分店及hk.iteshop.com網店有售。MOMENTUM 4 Wireless全新色調產品的建議售價為3,249港元。

文章授權轉載自《Price.com.hk》，按此查看原始文章

頭戴式耳機Sennheiser MOMENTUM 4 Wireless所有型號都能使用Smart Control 應用程式調校各種個人化選項 頭戴式耳機Sennheiser MOMENTUM 4 Wireless「牛仔藍」版本將於10月中旬在指定I.T分店及hk.iteshop.com網店有售

I.T分店地址

I.T Hysan One 香港島灣仔銅鑼灣希慎號1樓B2

EXI.T Landmark 香港島中環置地廣場B62-63號舖

i.t Hysan Place 香港島灣仔銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場6樓

i.t THE ONE 九龍油尖旺尖沙咀彌敦道100號The ONE UG207-210號舖

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