首屆香港創科展本月底會展舉行 特設互動專區 公眾免費入場

由香港創新基金舉辦，以「大想頭 齊創新」為主題的首屆香港創科展將於本月25至26日假香港會議展覽中心3G展覽廳隆重舉行，活動現正接受網上預約登記。展覽期間120隊參賽入圍的中小學師生隊伍，將展示他們的研發及設計成果，分享對生活的創新意念，公眾更可參與AR及VR互動遊戲及體驗活動，體驗創意帶來的樂趣。

為讓公眾親身體驗創新科技的樂趣，展覽特設三個互動專區，分別為本地環保初創企業Distinctive Action「水溶環保塑膠袋」專區，讓大眾可親身體驗水溶塑膠袋快速分解，助參加者棄膠走塑外，添加創意更可進一步利用分解的溶液，製作成日常小玩意；「駕駛飛機融合STEM的實踐」與本地航空科創公司Aerosim合作的模擬飛行體驗區，讓參加者透過VR模擬飛行器認識航空科技，同時一嘗翱翔天際的航空旅程；及「AR 太空漫遊」結合現實與虛擬的藝術體驗，讓參加者的作品，投影於12米長的數碼藝術互動幕牆上，親身設計、創造並探索科技，感受當中樂趣。

基金早前為超過400份作品進行初審，邀請約30名來自不同行業的專家及學者組成的初選評審團，選出120隊入圍隊伍。早前更特別與MIT Hong Kong Innovation Node合作舉辦一連三日的「展覽前作品審核日」，以及多個有關設計思維、3D模型建造及演說技巧的工作坊，讓參賽隊伍完備設計概念及改良創意，加強原型的可行及實用性。