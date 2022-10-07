首發IMX800傳感器 受光面積更大 支援Vlog主角追蹤 榮耀Honor 70上市

自從8月榮耀HONOR高調進軍香港市場以來，產品發布頻頻。早前廠方宣布加推輕旗艦作HONOR 70，行貨已於上周五賣街。

HONOR 70備有流光水晶、墨玉青、亮黑色3色款式選擇，6.67吋雙曲面OLED挖孔屏支援120Hz更新率和300Hz觸控反應，對支1,920Hz高頻PWM調光技術，提供舒適的觀賞光暗度。手機採用高通Snapdragon 778G+中階5G晶片、8GB+256GB儲存，內置4,800mAh電池支援66W快充，僅20分鐘即可由3%充電至60%。廠方指手機具備自家Turbo X強化技術來改善操作體驗，亦設有防老化引擎及智慧內存引擎和智能清理系統內存增加儲存空間。

首發IMX800傳感器 配備 Vlog主角追蹤模式

HONOR 70主打影相功能，其雙環後置鏡頭布局，搭載雙主鏡攝力及自研HONOR Image Engine運算平台，能拍攝出質素穩定的高清圖像及影片。當中手機的54MP像素主鏡首次採用定製級Sony IMX800感光元件，具備f/1.9大光圈、CMOS面積達1/1.49吋，能拍攝更細膩影像；至於50MP像素超廣角微距鏡則有f/2.2光圈，負責廣角及特寫取景，加埋前置32MP像素AI超感知自拍鏡，方便用家拍攝細緻清晰及色彩艷麗的自拍照。

廠方又革新手機錄影技術規格，新機設有Vlog主角追蹤模式，用家可在單次拍攝全景畫面過程中，利用智慧人像追焦技術，鎖定單一主角拍攝製作人像Vlog。另外透過雙重錄影技術，用家可同時攝錄多條影片，包括單一主角畫面及團體全景畫面，特別適合需要聚焦單一主角拍攝的用家。只要指尖一點，即可無縫切換焦點，讓用家可隨意拍攝不同形式的Vlog。

售價方面，HONOR 70賣3,699港元，現已上市。

查詢：3106 3338