麥拿倫F1車手諾里斯加持 Logitech G PRO專業級遊戲賽車軚盤

Logitech G前日宣布推出PRO專業級遊戲賽車軚盤與PRO專業級遊戲賽車腳踏套裝，為賽車遊戲玩家提供近乎真實、最身臨其境的飆速體驗。它配備全新高性能直驅引擎和自家TRUEFORCE反饋技術，帶來最精確的競賽感受。今次廠方更邀請麥拿倫車隊F1車手諾里斯加持，他本人試玩過仲大讚手感媲美方程式賽車，「在家中用此賽車軚盤駕駛，感覺自己就像置身賽道一樣。」趁PS5《GT7》下載版促銷活動進行中，是時候入手這款新一代賽車軚盤！

高性能直驅引擎 具備11Nm扭力

針對專業級賽車遊戲玩家而設的PRO專業級遊戲賽車軚盤，採用模擬賽車軚盤設計，將按鈕和轉盤精確地位於「拇指掃描」位置，令賽車過程中玩家毋須將手從方向盤上移開，或將目光離開賽道，影響發揮。另外耐用磁性換擋撥片設計，令玩家可感受到猶如現實機械換擋的感覺；而雙離合器撥片提供完美的觸感響應，其他配置包括手動剎車及兩個附加軸，玩家可以將撥片設置為油門和煞車，為不同的賽車手提供類比操控。此外，產品內置全新直驅引擎，具備驚人11Nm扭力與極低的延遲響應，結合自家TRUEFORCE高清力反饋技術，在不同路況呈現近乎真實的「搶軚」感覺。

腳踏提供逼真的力量感測制動

至於賽車腳踏，新作亦提供逼真的力量感測制動器，可以完全自訂以適應賽車設置和風格。例如讓踏板能夠感知賽車手施加的力量，提供更適合的制動力和提高駕駛感覺的壓力檢測。另外方便賽車手快速調整3塊踏板的自訂模式，通過一組可更換的彈簧改變踩入離合器和油門的深淺程度，而且模塊化設計容許每塊踏板均可水平移動，配合不同賽車手的操控間距。Logitech G PRO專業級遊戲賽車軚盤兼容PC，而Logitech G PRO專業級遊戲賽車腳踏通過USB與運行Win 10/11的PC兼容，軚盤及腳踏套裝售價為14,998港元，即日起豐澤獨家首賣。