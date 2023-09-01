麻雀雖小 Sony Alpha 7C II/7CR 全片幅再進化

旗艦機相同AI處理單元

Sony Alpha 7C II與7CR延續系列的小巧機動(體積同約為124x71.1x63.4毫米)，易於攜帶。兩款相機同支援機身5軸防震，又內置最新BIONZ XR影像處理引擎，分別可壓縮相當於7K/6K解析度裁切，輸出4K@60fps 4:2:2比例10位元影片，並支援S-Cinetone技術，實現豐富色彩的電影效果。此外新作亦內置去年底上市旗艦全片幅無反Sony Alpha 7R V相同的AI處理單元，內置機器深度學習功能，通過即時識別自動對焦以高精確度識別拍攝對象，AI追焦快夾準。廠方舉例，如拍攝人物時，即使人物擺出複雜的姿勢或臉部被遮蓋，其人體姿勢估計技術亦能準確地捕捉和追蹤拍攝對象；且除人和動物識別外，新機還可識別鳥類、昆蟲、汽車、火車和飛機等主體。其餘功能還有主動模式、機身影像穩定技術和AI自動取景等。特別一提，Alpha 7CR更提供微小至1像素的輕微模糊，亦可自動偵測及校正，也對應像素移位多張拍攝再合成高質成像，而且隨機附送的手柄延長配件，即使更換長焦鏡拍攝，手感仍保持穩定舒適。