麻雀雖小 Sony Alpha 7C II/7CR 全片幅再進化

挾著最小巧全片幅可換鏡相機定位，前年Sony推出Alpha 7C引發市場一波熱捧。日前官方舉行全球網上發布會，帶來系列兩款後續機種，包括採用33MP像素全片幅背照式Exmor R CMOS的Alpha 7C II，以及選用更高階61MP像素Exmor R CMOS的Alpha 7CR。延續其小巧造工，兩款相機淨重分別僅514克與515克，並內置從旗艦Alpha 7R V下放的AI追蹤對焦性能，大幅提升拍攝主體的識別能力。
旗艦機相同AI處理單元
Sony Alpha 7C II與7CR延續系列的小巧機動(體積同約為124x71.1x63.4毫米)，易於攜帶。兩款相機同支援機身5軸防震，又內置最新BIONZ XR影像處理引擎，分別可壓縮相當於7K/6K解析度裁切，輸出4K@60fps 4:2:2比例10位元影片，並支援S-Cinetone技術，實現豐富色彩的電影效果。此外新作亦內置去年底上市旗艦全片幅無反Sony Alpha 7R V相同的AI處理單元，內置機器深度學習功能，通過即時識別自動對焦以高精確度識別拍攝對象，AI追焦快夾準。廠方舉例，如拍攝人物時，即使人物擺出複雜的姿勢或臉部被遮蓋，其人體姿勢估計技術亦能準確地捕捉和追蹤拍攝對象；且除人和動物識別外，新機還可識別鳥類、昆蟲、汽車、火車和飛機等主體。其餘功能還有主動模式、機身影像穩定技術和AI自動取景等。特別一提，Alpha 7CR更提供微小至1像素的輕微模糊，亦可自動偵測及校正，也對應像素移位多張拍攝再合成高質成像，而且隨機附送的手柄延長配件，即使更換長焦鏡拍攝，手感仍保持穩定舒適。
廣角變焦鏡
G-Master FE 16-35mm F2.8 GM II同樣輕巧
隨新相機發布，Sony也帶來G-Master FE 16-35mm F2.8 GM II廣角變焦鏡。得益於緊湊的鏡頭組架構，令新鏡較上代輕約兩成，總長度為111.5毫米，重量更只不過約547克，跟Alpha 7C系列相機搭配使用，依然遊刃有餘。鏡頭具備4個XD(極高動態)線性馬達，高速驅動令對焦速度較傳統型號快兩倍，而且提供0.22米最近拍攝距離及最大0.32x拍攝比率。此外，鏡頭表面還有自家原創納米AR塗層II，能有效抑制殘影和光斑，即使在強光下也能捕捉清晰影像。
售價方面，Sony Alpha 7C II與7CR淨機身分別賣16,490港元及23,490港元，10月上旬上市；FE 16-35mm F2.8 GM II售18,990港元，9月下旬登場。
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