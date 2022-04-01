「瀨尿牛丸」級傑作 口罩+耳機Dyson Zone空氣淨化耳機

「爭咩吖，溝埋做瀨尿牛丸吖，笨！」電影《食神》中星爺的金句，用來形容Dyson Zone可謂貼切不過！來自創辦人James Dyson兒子、首席工程師Jake Dyson耗時6年研發的驚喜傑作，Dyson Zone結合自家空氣淨化技術的穿戴式口罩，以及降噪耳機的靚聲體驗。姑勿論Jake Dyson是否星爺影迷，但肯定的是他那「突破盲腸」的創意，確實佩服不已！

非接觸式面罩設計 靜電過濾微粒

據講Dyson Zone的雛形是浮潛吸嘴連淨化背包，6年間經歷逾500個試驗改良，才成為如今所見，過濾系統內藏在兩側耳罩內，吸嘴變成非接觸式面罩的模樣，造型更科幻。產品的原理是耳罩內壓縮器將空氣抽入，通過雙層濾網淨化後再沿著面罩吹送至佩戴者的口鼻。廠方稱面罩的幾何形狀與回流引導，確保潔淨空氣能靠近口鼻，而不受外圍側風所稀釋。

安裝在耳罩內壓縮器的摩打，是品牌迄今最小型機械，搭配帶有負電荷的靜電濾網，廠方指可捕捉99%小至0.1微米的顆粒和致敏源等；而加入鉀的碳過濾器又能捕捉二氧化氮、二氧化硫和臭氧等城市有害氣體。產品具備4段轉速的空氣淨化模式，通過內置加速計偵測，在自動模式下能配合佩戴者呼吸，切換淨化速度。

3種降噪 可淨耳機聽歌

Dyson設計口罩非稀奇，然而音樂耳機卻不向外界取經，工程師在隔音房炮製出釹電聲系統，據悉具備廣闊的頻率響應、精準的左右平衡和高保真音色享受。而被動式衰減及主動式降噪配搭獨特麥克風陣列，令耳機部分除提供隔絕、對話和通透模式外，還可杜絕淨化運作時摩打的運轉聲音。配合頭帶配重設計，將耳機重量卸至兩側，透氣舒服，還可移除面罩淨耳機聽歌，適合像香港般潮濕炎熱氣候使用。Dyson Zone將於今年秋季上市，售價待定。