Galaxy Tab平板正式發佈！8.7 吋 Tab A9、11 吋 Tab A9+ 詳細規格曝光！

較早前曾在三星印度官網搶閘曝光的大眾向平板電腦 Galaxy Tab A9 系列，現時已正式在海外發佈，並公佈了系列兩款作品 Tab A9 跟 Tab A9+ 的產品規格。

據三星全球官網發佈新聞稿內容，Galaxy Tab A9 為走便攜路線的 8.7 吋 LCD 螢幕平板電腦，其體積為 211 x 124.7 x 8.0 mm，機重分別為 332g（Wi-Fi）及 333g（LTE），具備 4+64 跟 8+128 兩組儲存配置，對應達 1TB 容量 Micro SD 擴充，擁有 5,100mAh 內置電池、支援 Dolby Atmos 及提供 800 萬像主鏡、200 萬像前鏡配置。運算部份官網僅顯示 8 核處理器，有外媒猜測或為 MediaTek Helio G99 晶片組。