Galaxy Tab平板正式發佈！8.7 吋 Tab A9、11 吋 Tab A9+ 詳細規格曝光！

較早前曾在三星印度官網搶閘曝光的大眾向平板電腦 Galaxy Tab A9 系列，現時已正式在海外發佈，並公佈了系列兩款作品 Tab A9 跟 Tab A9+ 的產品規格。
據三星全球官網發佈新聞稿內容，Galaxy Tab A9 為走便攜路線的 8.7 吋 LCD 螢幕平板電腦，其體積為 211 x 124.7 x 8.0 mm，機重分別為 332g（Wi-Fi）及 333g（LTE），具備 4+64 跟 8+128 兩組儲存配置，對應達 1TB 容量 Micro SD 擴充，擁有 5,100mAh 內置電池、支援 Dolby Atmos 及提供 800 萬像主鏡、200 萬像前鏡配置。運算部份官網僅顯示 8 核處理器，有外媒猜測或為 MediaTek Helio G99 晶片組。
至於配備 11 吋螢幕並同具 Dolby Atmos 全景器的 Galaxy Tab A9+，其未標明處理器或為 Snapdragon 695，機身擁有不錯便攜性的 480g（Wi-Fi）及491g（5G）機重，其 257.1 x 168.7 x 6.9mm 體積可見平板寬度能媲美旗艦機型，另外 Tab A9+ 亦擁有跟 Tab A9 相同儲存配置選擇，且內置電池提升至 7,040mAh、攝影部份前鏡頭亦具備 500 萬像輸出。海外版 Tab A9 系列未公佈價格詳情，不過按慣例裝置頗大機會將引入港版。
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