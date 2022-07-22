《I SWIM》邊個會贏？

數據科普 ViuTV新劇《I SWIM》在7月11日開播，這齣劇如其名貨真價實是講游泳的故事，有鏡仔呂爵安(Edan)、邱士縉(Stanley)及IG男神魏浚笙(Jeffrey)穿上貼身小泳褲半裸上身演出，集齊吸客元素鏡粉豈能錯過！不負眾望首周錄得5.8點收視，是個好開始也是今年ViuTV成績最好的自家劇。大家可能會問《I SWIM》能不能超越去年《大叔的愛》的成績，我嘗試用社媒討論量來做個預測。 [圖2]、比對了ViuTV的三齣劇《I SWIM》、《大叔的愛》和《IT狗》開播前後14天(表上橫軸的0代表開播那天)的社媒討論熱度。《I SWIM》首播當天錄得359條社媒討論，觀眾紛紛討論眾位鮮肉男神的校服和泳手造型， 要留意的是那 359條只是《大叔的愛》691條的首播討論量的一半，開播前的社媒熱身有嫌不足，《大叔的愛》開播前 14天的社媒討論總量為2,861，而《I SWIM》只有 1,587，只是略高於《IT狗》的 1,207。

▲負面詞雲內有些有趣的發現，有網民批評《I SWIM》爛到癲和好悶，那是可以理解的，因為拍攝運動題材要帶出動感和刺激性是不容易的。眾演員的造型的確像一幫超齡中學生，和白晢的泳手膚色的確影響劇集的說服力。 《I SWIM》開播後 7 天的情感度是3劇中最好的一齣，追源問始我就拿出正面和負面的詞雲作個對比。正面詞雲充斥着眾鮮肉男神的角色和名字、養眼元素如肌肉和身形，更有支持 Edan 首次嘗試較 cool 的角色期待見證他的演技成長，和 Jeffrey 爆肌自然演出。然後我更看了那些發布內容的平台分布，再看有關內容是來自論壇和 Instagram， 分別是總量的 28% 和 48% 比《大叔的愛》的 21% 和 46% 為高， 還有是大號居多，一般網民在 Facebook 上的討論比較少，不能排除是一些造勢內容。