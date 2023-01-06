1吋CMOS 1吋強 搭載天璣9200 V2影像晶片 vivo X90系列攝力無極限

新年換新機，國產旗艦5G手機vivo X90系列隨著內地通關搶閘登陸香港。打著蔡司聯合研發影像系統旗號，其中攻頂級vivo X90 Pro強勢搭載1吋蔡司T*鍍膜主鏡頭，系列更首次引入VCS仿生光譜技術及內置新一代V2影像晶片，將攝力推向極致；加埋選配頂級聯發科天璣9200及120W超級快充，規格問鼎新春機王！
1吋蔡司T*主鏡 仿人眼接收色彩
vivo X90系列採用圓環後置三鏡布局及dTOF激光對焦傳感器，當中Pro版更採用了以IMX989為基礎的客製版蔡司1吋T*鍍膜50MP像素主鏡頭、升級50MP像素IMX758人像鏡頭與12MP像素超廣角鏡，全系列還首度引入自家研發VCS仿生光譜技術，廠方指模擬人眼視覺的色彩訊息接收度，對比上代X80系列其雜訊控制能力提升20%、色彩還原度提升15%；配合內置升級版V2影像晶片及動態運動檢測演算法，前者提供4K超感光夜攝，後者適合snapshot瞬間精彩時刻。特別一提，Pro版的蒼穹夜景新增「手持星空攝影」模式，毋須腳架手持即可拍出清晰明亮的星空。至於標配版X90，50MP像素主鏡換成IMX866感光和12MP像素人像鏡頭，而全系列前置自拍鏡同為32MP像素。
搭載天璣9200 京東方Q9護眼面板
規格方面，vivo X90系列選用聯發科旗艦級天璣9200，採用台積電第二代4nm製程，其GPU圖像運算能力跑贏高通S8+ Gen1及蘋果A16仿生，性能不可小覷，加上支援12GB+8GB內存融合連256GB儲存，又內置對應120W超級快充電池，可謂機王級數。此外6.78吋FHD+雙曲面屏幕提供120Hz刷新率和300Hz觸控反應，全系列還採用京東方Q9超視網膜護眼面板，有效降低有害藍光之餘，還具有高達2,160Hz的PWM高頻調光頻率，晚間使用時可大幅降低視覺疲勞度。與此同時，與上代比較下，屏幕功耗降低15%、亮度提升20%、有害藍光控制在6%以內，屏幕壽命也提升10%，使用體驗大升級。
售價方面，符合IP68防水防塵標準、荔枝紋素皮外殼設計的vivo X90 Pro賣8,688港元；IP64標準、備有星雲黑及微風藍AG熒石工藝的vivo X90則售6,498港元，全部1月12日上市。網址： https://www.vivofans.com.hk/