1吋CMOS 1吋強 搭載天璣9200 V2影像晶片 vivo X90系列攝力無極限

新年換新機，國產旗艦5G手機vivo X90系列隨著內地通關搶閘登陸香港。打著蔡司聯合研發影像系統旗號，其中攻頂級vivo X90 Pro強勢搭載1吋蔡司T*鍍膜主鏡頭，系列更首次引入VCS仿生光譜技術及內置新一代V2影像晶片，將攝力推向極致；加埋選配頂級聯發科天璣9200及120W超級快充，規格問鼎新春機王！

1吋蔡司T*主鏡 仿人眼接收色彩

vivo X90系列採用圓環後置三鏡布局及dTOF激光對焦傳感器，當中Pro版更採用了以IMX989為基礎的客製版蔡司1吋T*鍍膜50MP像素主鏡頭、升級50MP像素IMX758人像鏡頭與12MP像素超廣角鏡，全系列還首度引入自家研發VCS仿生光譜技術，廠方指模擬人眼視覺的色彩訊息接收度，對比上代X80系列其雜訊控制能力提升20%、色彩還原度提升15%；配合內置升級版V2影像晶片及動態運動檢測演算法，前者提供4K超感光夜攝，後者適合snapshot瞬間精彩時刻。特別一提，Pro版的蒼穹夜景新增「手持星空攝影」模式，毋須腳架手持即可拍出清晰明亮的星空。至於標配版X90，50MP像素主鏡換成IMX866感光和12MP像素人像鏡頭，而全系列前置自拍鏡同為32MP像素。