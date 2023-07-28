2億像素宇宙級攝力 平玩HONOR 90「攞你命三千」

影靚相，不一定要旗艦級手機才可尊享的！HONOR上周推出攝影手機HONOR 90，重落本配備2億像素主鏡頭及高達3,840Hz超高頻屏幕PWM調光技術的準旗艦手機。連同搭載客製化Snapdragon 7 Gen 1增強版和5,000mAh大電池，官方平賣僅3,199港元起，定價咁進取，真正名副其實「攞你命三千」！



搭載ISOCELL HP3

2億像素表現驚豔 HONOR 90採用雙橢圓環布局的後置3鏡頭系統，除搭載12MP像素超廣角微距鏡頭和2MP像素景深鏡頭外，更有內置Samsung ISOCELL HP3感光元件的2億像素主鏡頭。新傳感器用上1/1.4吋設計，尺寸較上代增加25%之餘，感光能力也增11%，且鏡頭模組厚度更可減少兩成。此傳感器又支援Super QPD相位對焦和升級版Smart ISO Pro，能夠合成出14-bit HDR影像，即使在低光環境下拍攝，主體細節依舊盡現。再者，手機的人像拍攝亦有所增強，即使在不同焦段下，鏡頭也能捕捉超清晰的人物，並且跟散景取得平衡。難怪用此機影寫真，角色輪廓銳利，景深自然。