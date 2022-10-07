2億超像素加持 Xiaomi 12T Pro攝力突破天際

大眾用手機拍照記錄點滴，好比吃飯一樣理所當然。不少手機品牌會選擇從韌體入手，豐富拍攝模式來取悅用家。然而「像素不會說謊」，當鏡頭像素愈大，採光能力愈高，成像輸出時可放大尺寸亦會愈大，顯示細節更多。趁著年末消費旺季，小米推出高性價比旗艦新作Xiaomi 12T Series 5G手機，當中攻頂級Xiaomi 12T Pro更是全港首次配備「2億」像素主鏡，輕鬆拍出海報級靚相，精細度之高可謂突破天際！



Xiaomi 12T Pro：2億像素 成像一攝無遺 今次攻頂級Xiaomi 12T Pro採用2億像素OIS光學防震主鏡頭，採用Samsung高端ISOCELL HP1感光元件，其8P鏡片結構，傳感器尺寸達到1/1.22吋，兼支援2.56μm 16合1超像素合併技術，成像解析能力超高。用家只要於相機模式點選「超高畫質」，再點選「200MP」圖示，便可切換成2億像素模式，提供最高2倍變焦拍攝。小編於銅鑼灣利園一帶實拍，用此模式拍攝名店門前巨型斑豹，成像解析度高達16,384 x 12,288，而且一張相即佔去逾50MB容量。而當用電腦放大檢視時，原相毋須後製，斑豹的素描紋理相當仔細，粗獷層次躍然於照片上，表現的確犀利！

ProFocus追焦醒目 Ultra-Night Mode唔過曝 Xiaomi 12T Pro另一樣攝影賣點，就是擁有運動及人眼追焦ProFocus技術，對焦時只要雙擊主體鎖定目標，即使主體離開畫面，3秒後再次出現，手機仍能辨識兼再次追蹤主體，要留意技術未必能追蹤超高速飄移物，但人物跟拍絕對綽綽有餘。小編邀請女同事在街頭實試，成功測試ProFocus追焦靈敏，唔會認錯隔籬！此外，手機亦內置「Ultra-Night Mode」超級夜景模式，能夠解決城市夜景最頭痛的過度曝光問題，實試拍攝灣仔一帶商業大廈，天台嘅霓虹燈箱所顯示的標誌及口號，統統都睇得一清二楚。不得不提預設ProCut智能構圖技術，影相時自動裁切最適合拍攝比例，簡單操作適合不同社交平台的觀看要求。