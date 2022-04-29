20量子神經網絡 14位元對比映射 Samsung Neo QLED 8K畫質攻頂

無論新屋裝修抑或舊居翻新，愈來愈多朋友願意空出一幅牆來安裝「無敵大電視」。想攻頂「打大佬」？有閒錢當然入手一部8K電視啦！Samsung最近引入2022年新系列Neo QLED 8K「QN900B」旗艦級電視，採用全新量子神經網絡處理器8K，內置20個量子神經網絡加強景深，而量子矩陣技術Pro更帶來高達14位元畫質細節，兼提供最大85吋型號。趁有消費券「補貼」，不妨諗諗佢！

Samsung Neo QLED 8K TV系列內置全新量子神經網絡處理器8K，配備20個獨立AI網絡引擎，結合「仿真景深強化」技術，以多重演算法為基礎，模擬人眼觀看事物的原理，突出主體並營造更迫真的景深效果。另外量子Mini LED光源加上「量子矩陣技術Pro」，帶來14位元對比度映射，畫面亮度達16,384階，配合全新「智能光形控制」技術，精準控制每個Mini LED的光暗，現場播放第一身8K滑雪影片，雪地在陽光反射和樹影點綴下，能輕鬆看出白雪層次與光影移動，真實感令人嘆為觀止。值得一提，新系列首次引入手機app智能色彩畫質校正功能，透過《SmartThings》配對電視，以後置鏡頭模擬人眼和感測環境光源，調校適合自己家居的色溫和面板不同區域亮度，比傳統內置模式更人性化。

主體追蹤環迴聲效Pro升級Game Bar

由於新電視系列配備運算力更強的量子處理器，故能提供「主體追蹤環迴聲效Pro」，AI能實時分析播放內容，營造來自頭頂的立體環繞音效；同時支援語音識別及追蹤效果，聲效隨動態主體移動，產生極具方向感的音色。加上電視內置6.2.4聲道並新增一對向上發聲單元，音樂盛宴洋溢滿屋。掛牆設計如換上全新Full Motion Slim Fit懸架，還容許電視拉出上下左右擺動，家中任何位置都是「皇帝位」！

針對遊戲需要，新系列已提供4個HDMI 2.1輸入和升級版Game Bar，提供遊戲運行時的實時數據，並提供「超闊遊戲視野」因應不同遊戲內容切換21:9或32:9比例，也新增Mini Map Zoom功能，隨時放大遊戲中的指定位置。此外電視更支援Motion Xcelerator Turbo Pro，同時配備自動低延遲模式與Freesync Premium Pro技術，減少畫面撕裂或滯後，咁就玩得更爽快。售價方面，Samsung Neo QLED 8K QN900B 65吋、75吋及85吋，分別售52,980港元、109,980港元和169,980港元，現已上市。查詢：3698 4698