40fps追焦連拍 支援ProRes編碼 APS-C無反稱王FUJIFILM X-H2S

上月FUJIFILM在夏季X Summit活動上，率先發表APS-C無反機種X-H2S。作為X-H1的續作，新作換上更大CMOS元件與X-Processor 5影像引擎，能最快40fps連拍和最高6.2K拍片，並支援ProRes編碼APS-C相機，攝力毋庸置疑！

5代X-Trans CMOS 5 HS元件與X-Processor 5影像引擎

FUJIFILM X-H2S沿用上代寬闊手柄設計，並進一步改良握柄，就算換上遠攝鏡仍保持穩定手感，同時快門與撥盤的耐久度均比X-H1大幅提升。X-H2S採用全新26.1MP像素第5代X-Trans CMOS 5 HS元件，廠方表示其背照層疊式結構較現有型號提高4倍數據讀取能力，另外相位檢測信息計算量亦提升3倍，配合內置估測演算法，能做到快達40fps無間斷追焦連拍。至於新機搭載X-Processor 5影像引擎，處理速度較現有型號快2倍之餘，其深度學習技術更能識別動物、鳥類、汽車、電單車、單車、飛機和火車鎖定焦點。

6.2K無裁切攝錄 外置散熱延長拍片

拍片方面，5軸7級防震的X-H2S最高支援[email protected] 4:2:2比例10bit影片或[email protected]攝錄，細節盡收眼底。加上新機亦是品牌首款支持3種Apple ProRes編碼的APS-C機種；又新增對應F-Log2功能，動態範圍擴展到14級，簡化後製的剪輯流程。再者相機改良散熱結構，廠方指機身能在攝氏25度連續拍攝4小時[email protected]影片。若然出現過熱，影友還可在機背加裝FAN-001降溫，延長拍攝時間。同場還有垂直電池手柄VG-XH與檔案傳輸器FT-XH，令拍攝更機動靈活。

售價方面，FUJIFILM X-H2S淨機身售2,400美元(約18,833港元)；FAN-001散熱扇、垂直電池手柄VG-XH與檔案傳輸器FT-XH，分別售199美元(約1,561港元)、399美元(約3,131港元)及999美元(7,839港元)，除FT-XH在9月上市外，其餘均於本月起開賣。

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