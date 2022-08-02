4K OLED TV丨劈價55折 7K有找入手55吋Skyworth SXD9500

國產OLED電視向來性價比高，深受港人歡迎，例如Skyworth創維最近將SXD9500 4K HDR智能電視引入香港，產品配備OLED屏體控光技術和55吋大屏幕，價格相宜僅7K有找，絕對是新手用家的入門好選擇。

Skyworth SXD9500採用OLED控光顯示技術，可以獨立控制圖像的每一個像素與細節，準確地呈現每種顏色，在圖像對比度、視角、色彩和動態影像方面都優於LCD電視。廠方指OLED面板由3,317萬顆自發光LED製成，而且OLED屏體的像素點受到獨立燈光控制，無液晶分子偏移，屏幕對動態畫面的反應時間僅為1毫秒，動態畫面更為穩定。加上120Hz畫面更新率，也支援Dolby Vision及Dolby Atmos技術，並搭載自家最新變色龍2.0晶片影像處理引擎，播放高幀率內容可謂游刃有餘。

再者，電視的無邊框設計概念，機背為航空級鋁合金物料，機身最薄之處僅4.8毫米，底座屬一體化設計，節省家居空間。此外，電視內置Android 10 TV系統，除了Google Store外，更可對應Google Assistant語音功能；加上內置WiFi和藍芽5.0連接，亦可支援Chromecast鏡像投射播放內容。售價方面，原價12,900港元的SXD9500，現推出激減優惠6,990港元，劈價55折，現已上市。