5G準旗艦丨自研柔光人像攝影 vivo V27 5G 3.6K有交易

人人都出中階手機，連vivo也不例外，廠方推出準旗艦作vivo V27 5G，採用自家Aura Light Portrait System柔光人像攝影系統，提升影相的柔和感。手機搭載3D曲面屏幕、聯發科天璣7200 5G晶片及12GB+256GB儲存，卻賣3.6K有找，相當超值！

vivo V27 5G自研的柔光人像系統，是透過後置50MP像素超感光主攝、影樓級柔光效果和人像增強功能，拍攝出自然柔和的夜間人像。手機配備獨特環型後置柔光燈，可隨環境智能調節亮度，柔和不刺眼；加上主鏡採用旗艦級Sony IMX766V感光元素，配合自家人像演算法，令手機夜攝時仍可拍出清晰精美的人像照。新機結合了極夜影片和雙防震(OIS + EIS)兩種影片功能，前者減少夜間畫面的雜訊，後者可以穩定地執行每秒高達10,000次的計算和移動，提供流暢、穩定和清晰的畫面。手機還內置微電影創作功能，提供24個具有豐富影片效果的模板預設，清楚展示如何拍攝物體、人物或風景，並進行實時指導，提供一站式影片創作體驗。不得不提其人像美化功能，配合vlogger的專業形象需要，增強皮膚紋理、對焦、照明和穩定性，確保影片以最佳狀態示人。

秉承vivo V系列美感機身設計，vivo V27 5G提供了典雅的翡翠綠配色，採用翡翠玻璃工藝，結合14層納米鍍膜，提升了玻璃的光滑度和透明度，當中的光致變色，使設備的背部面板在紫外線照射時能在不同角度展現出不同的顏色，給人耳目一新的感覺。而且6.78吋3D曲面屏幕，提供120 Hz畫面更新率，視野遼闊。新作搭載4nm製程聯發科天璣7200 5G晶片，內存融合3.0技術支援最大額外8GB記憶體，令12GB內存可提升至20GB，多工作業更加流暢。再者4,600mAh電池支援66W超快閃充，廠方指能量轉換效率最高達97.5%；在先進散熱系統的加持下，在關機狀態僅19分鐘即可將手機充電50%，而且電池壽命較一般長兩倍。

售價方面，vivo V27 5G售3,598港元，現已上市。