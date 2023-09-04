5G輕旗艦丨內置Video Creator 雙鏡三焦段 搭載S8 Gen 2 買Sony Xperia 5 V行貨送耳機

踏入9月，又是一眾手機品牌發表輕旗艦手機的時候。上周五颱風蘇拉襲港之際，Sony新一代Xperia 5 V亦緊隨登陸香港。作為品牌輕旗艦作Xperia 5系列的第五代成員，Sony Xperia 5 V配備來自旗艦作Xperia 1 V的Exmor T for mobile雙倍低噪感光元件，後置雙鏡帶來3段焦距，且首次內置《Video Creator》方便用家炮製短片放上社交平台，加上旗艦級硬件規格，性能足以駕馭不同應用。即日起至9月14日預訂，行貨仲送Sony真無線入耳式耳機乙對，優惠相當吸引！

延續Xperia系列整個家庭的東瀛簡約風格，今代Xperia 5 V除了基本的夜暮黑與白霧灰兩種配色外，還新增冰河藍選擇，加上機身採用啞色塗裝，更加踏實。手機跟上代大同小異，採用6.1吋21:9比例HDR OLED挖孔屏，具有120Hz更新率、240Hz減少模糊和240Hz觸控反應，也提供雙前置喇叭，更內置從自家BRAVIA電視移植改良的X1 for mobile圖像處理引擎，方便用家在社交媒體上欣賞富有精彩影像的直播和串流影片。

Xperia 5 V的後置雙鏡布局，其中12MP像素提供16毫米、48MP像素共提供24毫米和48毫米，覆蓋三種焦距，後者更相當於兩倍光學變焦。鏡頭採用了跟旗艦作Xperia 1 V相同的Exmor T for mobile雙倍低噪感光元件，因此無論白天或夜晚、室內或室外亦能拍攝出清晰高清圖像；能夠重現人體皮膚細節和自然紋理外，還能從Creative Look的色彩預設中進行選擇，根據拍攝的場景配合不同的顏色和色調，毋須後製進行任何調整。此外，48MP像素主鏡的散景模式，更較上一代有顯著改進，其AI技術讓人像特寫質素，景深接近可換鏡頭相機的標準。

另外，新機首次搭載《Video Creator》具有自動編輯功能，助用家輕鬆創建及剪輯影片。步驟相當簡單，只需決定影片的片長、選擇照片、影片以及音樂，系統便會完成所有工作，快達一分鐘內剪輯完成，再根據個人喜好進行編輯和加插不同濾鏡。即使沒有影片編輯經驗的用家，亦能輕鬆創作可在社交媒體上分享的獨特影片。Xperia 5 V還配備一個後置專用錄音麥克風，即使在嘈雜的場景拍片，人聲也能優先收錄。