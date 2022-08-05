64MP潛望長焦 100W快充 魔法體驗HONOR Magic4 Pro

HONOR榮耀自從脫離華為獨立之後，在港上市的都是入門級數手機，作風低調。然而官方日前廣邀各界搞記者會，高調宣布搶攻香港市場，事先張揚下半年動作多多。講返今次品牌攻港旗艦作HONOR Magic4 Pro，配備頂級規格及100W快充技術，而高像素潛望式長焦鏡，提供最遠百倍變焦；加埋Magic-Log電影大師等進階攝錄功能，手機輕鬆拍每秒60格4K片，犀利啩！「Magic！」



內置安全晶片 首推智能私隱通話模式

符合IP68防塵防水標準的HONOR Magic4 Pro，其圓環後置鏡頭布局設計備有瓷青和亮黑兩款選擇。手機採用6.81吋OLED四曲面LTPO屏幕，罕有對應最高1,920Hz PWM調光，以及對應MotionSync 1至120Hz可切換畫面更新率技術。規格方面，Magic4 Pro配備頂尖高通Snapdragon 8 Gen 1 5G晶片、8GB+256GB儲存，以及支援100W快充、能夠30分鐘充飽手機的4,600mAh電池，亦提供100W無線快充、僅15分鐘為手機充一半電量。針對手機通話私隱問題，新機配備由AI支援的智能私隱通話功能，採用指向聲音分頻技術，通話時防止漏音，不讓他人聽到來電者的聲音。此外廠方稱與高通共同研發獨立安全晶片，配備HTEE+QTEE雙安全系統，為密碼、人臉識別和指紋等生物識別數據提供最大的安全保障，屬坊間少有關注手機資訊安全的機種。

三鏡超融合攝力 Magic-Log拍出電影感

延續華為強大手機攝力，HONOR Magic4 Pro的後置三鏡由50MP像素主鏡、50MP像素超廣角與64MP像素潛望式長焦鏡組成，鏡頭支援超融合計算攝影技術，能夠在整個焦距範圍內鏡頭互補融合，提供出色的成像能力。廠方宣稱透過雙50MP像素鏡頭，能將圖像銳利度和清晰度提高65%；技術亦能為潛望式長焦鏡頭提供3.5倍光學變焦和遠達100倍的混合變焦，進一步提高160%的圖像銳利度和清晰度！拍片方面，手機配備HONOR Magic-Log電影大師和AI電影「一錄多得」效果，為用家輕鬆錄製電影級的畫面。而手機亦是業界首次實現以手機錄製[email protected]的10bit Log影片，以增添電影色調來增強影片的視覺效果。售價方面，HONOR Magic4 Pro售7,299港元，8月11日下周四上市。

網址：www.hihonor.com