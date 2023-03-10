7K玩摺芒 近乎無痕OPPO Find N2 Flip

每當提起摺芒手機時，大家首先就會諗起三星，然而選擇怎會那麼少？國產OPPO近日在香港破天荒引進最新「鏡盒機」OPPO Find N2 Flip。新機採用上下摺疊方式設計，配合第二代Flexion Hinge令摺合更流暢順滑，展開時幾近無痕；加埋Sony IMX890強攝與搭載天璣9000+ 5G晶片，規格強勁僅賣7K有找，抵玩！

無論外觀輪廓還是摺機方式，OPPO Find N2 Flip都跟去年三星出品的Galaxy Flip4大同小異。其月曜紫配色、鏡盒般上下摺疊設計，展開時是6.8吋21:9比例、120Hz自適應更新率E6面板AMOLED屏，機面則直立設置3.26吋多功能副屏，擺位跟Flip4的副屏置底不同。此外，新機採用第二代Flexion Hinge鉸鏈結構，相較前作OPPO Find N結構更為緊湊，組件更趨微小精巧，摺合時鉸鏈呈水滴形狀，因此摺痕幾近無痕，實試觸感亦平滑無阻，唔錯！再者手機通過TÜV Rheinland認證，能承受逾40萬次摺合，即使在50°C、95%濕度以及-20°C環境下，也能順利摺疊10萬次，堅固耐用。值得一提，由於內置精工鉸鏈的凸輪和彈簧結構，因此OPPO Find N2 Flip具備FlexForm模式，容許手機在45至110度之間自由懸停，毋須雲台也能手持穩定拍攝。

直立設置的3.26吋多功能副屏，方便自拍。

搭載Sony IMX890及Hasselblad影像系統

基於組件限制，坊間一般會覺得摺屏手機的攝影能力不及普通手機，然而OPPO Find N2 Flip採用旗艦級50MP像素f/1.8大光圈主鏡，搭配Sony IMX890大型感光元件，還有8MP像素廣角鏡及32MP像素前置鏡頭，而且內建NPU MariSilicon X影像神經網絡晶片，增強夜攝能力，廠方指在低光環保也能輕易捕捉超清晰4K畫面。新機還集成了Hasselblad手機影像系統，玩家可透過Hasselblad XPAN手動拍攝模式，拍出專業級色彩照片。

其餘規格方面，手機選配聯發科天璣9000+ 5G晶片、支援44W閃充4,300mAh電池與8GB+256GB儲存，售價為6,999港元；另有原廠手帶式素皮保護殼，售399港元，即日上市。查詢：800 900 070