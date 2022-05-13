85-125mm潛望式真光學變焦 串流直播 Sony Xperia 1 IV

媲美α級相機攝力，是Sony Xperia系列手機的招牌菜。而去年出品的Xperia 1 III已突破工藝界限，設計出能夠在70毫米與105毫米雙焦距切換的潛望鏡而技驚四座。然而新登場Xperia 1 IV更進一步，將其升級85至125毫米光學變焦，焦距更適合人像拍攝。加上手機新增串流直播功能，實時將live於YouTube廣播；蔡司T*鍍膜後置3鏡均支援4K攝錄，一機在手人人都是大師級！

真光學遠攝 實時live顯創意

新一代Sony Xperia 1 IV的最大賣點，莫過於改善12MP像素潛望式遠攝鏡頭的光學結構，複雜的鏡片陣列容許用家於85毫至125毫米之間自由切換焦距，更適合日常人像拍攝需要，較上代只能在70毫米和105毫米兩種焦距取捨下，新機取景更為靈活。而且連同12MP像素16毫米焦距超廣角鏡及24毫米焦距廣角鏡頭，均配備Exmor RS for mobile影像引擎，除具備20fps高速連拍、實時眼睛自動對焦和實時追蹤外，還支援最高每秒120格4K攝錄及5倍慢動作影片，藉Optical SteadyShot with FlawlessEye增穩技術，協助拍出平順流暢的片段。

此外，針對直播主開live「一機走天涯」的趨勢，新機於Videography Pro介面新增串流模式，透過RTMP串流網址輸出直播內容，亦可直接將訊號傳送至YouTube帳號進行實時廣播，對不諳OBS錄影的朋友亦能樂在其中。值得一提，為迎合podcast潮流，新機更將支援Music Pro專業錄音功能，透過雲端處理聲源分離雜噪，將人聲與樂器音色升頻，廠方稱能達到錄音室質素，值得期待。