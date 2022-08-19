9.2上市 Samsung Galaxy Z Fold4/Flip4開售 官網獨賣1TB Z Fold4

Samsung香港宣布，新一代摺屏旗艦手機Samsung Galaxy Z Fold4及Z Flip4即日起接受預訂，9月2日全線上市。搭載高通Snapdragon 8+ Gen1的內摺疊屏幕Z Fold4與揭蓋式翻摺Z Flip4，兩款手機的隱藏式鉸鏈造得更薄，摺痕也不明顯，而且微調握持尺寸，無損觀賞之餘亦更好揸手。

Z Fold4入門價為14,598港元(12GB+256GB、珍珠金/炭灰綠)，另有珍珠金、炭灰綠及鈦炭黑3色選擇的12GB+512GB版本，則售15,598港元；今代還增設三星網店獨賣12GB+1TB炭灰綠版本，售價17,598港元。至於Z Flip4則有Bora紫、杏桃粉、石墨黑和冰川藍4色齊款的8GB+256GB版本，售8,298港元；還有8GB+512GB版本(欠杏桃粉)，售9,298港元。

即日至9月1日預售Z Fold4，可免費獲贈Galaxy Buds2或加500港元升級Galaxy Buds2 Pro，享受24bit音樂，如透過Samsung Trade-in網站舊機換新，最高可享1,500港元回贈。至於預售Z Flip4可免費獲贈附指環扣透明保護殼及無線充電板P2400各乙個，Trade-in專享最高1,000港元回贈。

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