9.30開賣 Leica加持Xiaomi 13T/13T Pro 國慶必備

小米於中秋節前夕舉行港台發布會，推出輕旗艦新作Xiaomi 13T和13T Pro。全系列最大賣點莫過於配備媲美旗艦級Xiaomi 13 Ultra的Leica專業光學鏡頭，加上定價最貴也只不過4.6K有找，堪稱最平「Leica相機」！趁新機明天於小米之家旺角創興旗艦店首賣，一於入定手星期日影煙花！

三鏡攝力 內置Leica共同開發Summicron鏡頭

符合IP68防水防塵標準，Xiaomi 13T與13T Pro各提供黑色和原野綠兩款亮面玻璃，以及BioComfort仿皮革材質的雪山藍，共3款選擇。全系列採用Lecia Vario-Summicron 1:1.9-2.2/15-50mm ASPH.後置三鏡布局，包括50MP像素、內置7片非球面鏡片、提供24mm等效焦距主鏡，另外50mm等效焦距之50MP像素遠攝，以及15mm等效焦距的12MP像素超廣角鏡，具有出色的攝取光線和細節能力，加上可選徠卡經典和徠卡生動兩種調色風格，黑白、旋焦和柔焦3種大師級濾鏡與Xiaomi ProFocus靈敏對焦技術。玩家只要加入Leica專屬浮水印，隨便抓拍都可以炮製出文青味濃的大作。特別一提，13T Pro更支援8K@24fps攝錄，13T亦可拍4K@30fps影片。

Pro版對應120W快充 最高12GB+512GB儲存

手機規格方面，全系列均配備6.67吋144Hz更新率FHD+ CrystalRes AMOLED挖孔屏，20:9比例提供2,600nits峰值亮度與2,880Hz PWN調光，無論在戶外猛烈陽光還是低光閱讀，一樣應付自如。此外，標配版13T搭載聯發科天璣8200-Ultra、12GB+256GB儲存和支援67W快充5,000mAh，用料對版；至於升級至天璣9200+的高階版13T Pro，更提供12GB+512GB大容量儲存，以及120W HyperCharge的5,000mAh，兼預先支援Wi-Fi 7，整體性能令人驚豔。售價方面，Xiaomi 13T與13T Pro分別賣3,299港元和4,599港元，9月30日上市，即日起至10月8日晚上12時出機，更可獲贈旅攝套裝乙份(價值599港元)，送完即止。

