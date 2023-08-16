Android平板丨15天長續航 144Hz可變更新率 HUAWEI MatePad Air買板送筆

Android平板大家會想起韓國某品牌，其實最近國產亦有好選擇，所指的是華為推出旗艦級平板11.5吋HUAWEI MatePad Air。新作採用適合文書瀏覽16:10比例HUAWEI FullView全面屏，亦是品牌首款支援30Hz至144Hz可變畫面更新率的平板電腦。此機搭載高通S888 4G晶片、8GB+256GB儲存與提供長達15天續航力的8,300mAh電池，又預載HarmonyOS 3.1，可對應自家手機、筆電、顯示屏等多項跨設備交互功能，適合企業應用。

HUAWEI MatePad Air更內置華為自家筆記軟件《HUAWEI Notes》，能搭配第二代HUAWEI M-Pencil手寫筆使用。平板首次升級華為自研筆刷，同時新增螢光筆刷選項與螢光筆置底的功能，記錄批註更方便清晰。再者，平板首次支援最多同時打開4條筆記的「筆記雙開」以及畫布15倍放大功能，也加入「熄筆速記」功能，讓平板瞬間啟動筆記應用；配合智能多窗與分段錄音功能，實現邊看、邊錄、邊記的多工管理方式，帶來更高的辦公效率。值得一提，平板配備另購可拆卸智能磁吸鍵盤，不論是工作或娛樂場景都能得心應手。

售價方面，曜石黑配色的HUAWEI MatePad Air售3,688港元；選購港澳原廠行貨，更有機會獲贈第二代HUAWEI M-Pencil乙枝(價值708港元)。禮品先到先得，送完即止。

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