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科技
2023-10-26 07:00:12

Apple蘋果快閃預告10月31日Apple Event！或發表 M3 晶片 Mac 新品？

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Apple蘋果快閃預告10月31日Apple Event！或發表 M3 晶片 Mac 新品？

Apple蘋果快閃預告10月31日Apple Event！或發表 M3 晶片 Mac 新品？

較早前Apple蘋果官方突然宣佈，將於香港時間下周二（10 月 31 日）舉行 Apple Event 發佈會，並以「Scary Fast」作為宣傳語句。由於官方活動網站內，製作動態圖片的蘋果品牌標記會漸變成 macOS 的「Finder」圖案，故普遍預期發佈會當日將推 Mac 新品。

APPLE M3晶片有機會是今次發布會焦點。（mingchikuo）

APPLE M3晶片有機會是今次發布會焦點。（mingchikuo）

本文刊登時蘋果香港官網的「Apple 特別活動」頁面，已更新為 Apple Event 發佈會預告主題。據官方公佈資訊，以「Scary Fast」為宣傳語句的發佈會，將在香港時間下週二（10 月 31 日）早上 8 時舉行，屆時蘋果將提供發佈會直播，果迷將能在 apple.com、Apple TV app 以及 Apple 官方 YouTube 頻道收看串流播放。

至於發佈會主題方面，因為蘋果官方「Apple 特別活動」頁面中，原本顯示蘋果品牌標記位置，被一組會漸變成 macOS「Finder」圖案的動態圖片取代，因此普遍預期下星期發佈會將以公佈 Mac 新品為主。其中分析師郭明錤就在其 X 帳號發言，指除更早時份有相關傳言的 24 吋 Mac 新品外，配備 M3 晶片的 MacBook Pro 亦可能成為下週發佈會重點產品。

文章獲Mobile Magazine授權轉載

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