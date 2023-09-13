Apple Watch懶人包丨一文睇清蘋果首款碳中和產品 Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2顏色 規格與發售日期

Apple蘋果公司在香港時間今日凌晨1時舉行「Wonderlust」年度新品發布會，除了公布iPhone 15系列外，同場亦推出Apple首款碳中和產品Apple Watch Series 9及Apple Watch Ultra 2。本報整合懶人包，讓讀者一文看清包括兩款新品的顏色、新功能及賣點與發售日期。

全新 Apple Watch 系列的主要零件均採用循環再造金屬，當中 Apple Watch Series 9 的錶殼採用 100% 再生鋁金屬。

Apple Watch Series 9 備有 41 毫米及 45 毫米兩種尺寸，鋁金屬錶殼顏色有星光色、午夜暗色、銀色、(PRODUCT)RED、全新粉紅色，不鏽鋼錶殼款式則有金色、銀色及石墨色可供選擇。

Apple Watch Series 9丨內置S9 SiP晶片 碳中和產品 今日開訂 9月22日上市 售3,199港元起

標榜碳中和產品的Apple Watch Series 9，備有41毫米及45毫米兩種尺寸，100%再生鋁金屬錶殼提供星光色、午夜暗色、銀色、(PRODUCT)RED、全新粉紅色選擇；不鏽鋼錶殼款式則有金色、銀色及石墨色可供選擇。官方指任何鋁金屬錶殼的 Apple Watch Series 9，只要配搭全新由82%再生聚酯纖維細絲製作的運動手環，即為碳中和產品。

Apple Watch Series 9採用全新Apple S9 SiP晶片驅動，S9 SiP配備4核心神經網絡引擎，處理機器學習任務的速度較Apple Watch Series 8快2倍，並提供長達18小時的電池使用時間，滿足一日所需。新錶屏幕亮度增至最高2,000nits，並容許裝置上執行Siri具備存取及記錄健康數據功能。

另外，用家無須觸碰屏幕，只要在佩戴智能手錶的手，將食指與拇指開合兩下，即可快捷啟動不同功能。如輕點兩下控制app的主要按鈕， 可停止計時器、播放及暫停音樂，或延遲鬧鐘。此手勢亦可用於接聽電話或結束通話，甚至可以使用Apple Watch上的遙距鏡頭拍攝相片；同樣手勢可讓錶面顯示「智慧型疊放」，再重複輕按兩下即可翻閱各個小工具。

Apple Watch Series 9售價由3,199港元起，今日開訂，下周五9月22日上市。