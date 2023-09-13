Apple Watch懶人包丨一文睇清蘋果首款碳中和產品 Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2顏色 規格與發售日期

Apple蘋果公司在香港時間今日凌晨1時舉行「Wonderlust」年度新品發布會，除了公布iPhone 15系列外，同場亦推出Apple首款碳中和產品Apple Watch Series 9及Apple Watch Ultra 2。本報整合懶人包，讓讀者一文看清包括兩款新品的顏色、新功能及賣點與發售日期。
Apple Watch Series 9丨內置S9 SiP晶片 碳中和產品 今日開訂 9月22日上市 售3,199港元起
標榜碳中和產品的Apple Watch Series 9，備有41毫米及45毫米兩種尺寸，100%再生鋁金屬錶殼提供星光色、午夜暗色、銀色、(PRODUCT)RED、全新粉紅色選擇；不鏽鋼錶殼款式則有金色、銀色及石墨色可供選擇。官方指任何鋁金屬錶殼的 Apple Watch Series 9，只要配搭全新由82%再生聚酯纖維細絲製作的運動手環，即為碳中和產品。
Apple Watch Series 9採用全新Apple S9 SiP晶片驅動，S9 SiP配備4核心神經網絡引擎，處理機器學習任務的速度較Apple Watch Series 8快2倍，並提供長達18小時的電池使用時間，滿足一日所需。新錶屏幕亮度增至最高2,000nits，並容許裝置上執行Siri具備存取及記錄健康數據功能。
另外，用家無須觸碰屏幕，只要在佩戴智能手錶的手，將食指與拇指開合兩下，即可快捷啟動不同功能。如輕點兩下控制app的主要按鈕， 可停止計時器、播放及暫停音樂，或延遲鬧鐘。此手勢亦可用於接聽電話或結束通話，甚至可以使用Apple Watch上的遙距鏡頭拍攝相片；同樣手勢可讓錶面顯示「智慧型疊放」，再重複輕按兩下即可翻閱各個小工具。
Apple Watch Series 9售價由3,199港元起，今日開訂，下周五9月22日上市。
Apple Watch Ultra 2丨最亮3,000nits 配新Modular Ultra錶面 支援高海拔攀登與深潛
同場還有更高階的Apple Watch Ultra 2，一樣內置S9 SiP晶片，並採用49毫米更大錶面和更亮3,000nits設計，當搭配新款越野手環或登峰手環時，即為碳中和產品。用家可登峰手環 (藍色、靛藍色、橄欖色)、越野手環 (橙色/米色、綠色/灰色、藍色/黑色) 和海洋錶帶 (藍色、橙色)，帶來全新錶帶顏色。
Apple Watch Ultra 2換上全新Modular Ultra錶面，利用屏幕最外圍的邊緣顯示實時數據，包括秒數、高度及深度，適合用家在運動、戶外活動時使用。新錶通過不同極端環境，從海平面以下500米山谷到攀登海拔9,000米最高峰，如配合Huish Outdoors的《Oceanic+》app，更可進行水深40米的休閒水肺潛水和自由潛水。
此外基於全系列S9 SiP配備第2代超寬頻晶片，可啟動「精確尋找」定位功能，可以為iPhone提供距離和方向，以及視覺、觸覺及音訊指引，提供位置資訊。
發售日期方面，Apple Watch Ultra 2售6,399港元，今日開訂，9月22日下周五上市 。