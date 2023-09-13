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科技
2023-09-13 18:47:00

Apple Watch懶人包丨一文睇清蘋果首款碳中和產品 Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2顏色 規格與發售日期

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Apple Watch懶人包丨一文睇清蘋果首款碳中和產品 Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2顏色 規格與發售日期

Apple Watch懶人包丨一文睇清蘋果首款碳中和產品 Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2顏色 規格與發售日期

Apple蘋果公司在香港時間今日凌晨1時舉行「Wonderlust」年度新品發布會，除了公布iPhone 15系列外，同場亦推出Apple首款碳中和產品Apple Watch Series 9及Apple Watch Ultra 2。本報整合懶人包，讓讀者一文看清包括兩款新品的顏色、新功能及賣點與發售日期。

全新 Apple Watch 系列的主要零件均採用循環再造金屬，當中 Apple Watch Series 9 的錶殼採用 100% 再生鋁金屬。

全新 Apple Watch 系列的主要零件均採用循環再造金屬，當中 Apple Watch Series 9 的錶殼採用 100% 再生鋁金屬。

Apple Watch Series 9 備有 41 毫米及 45 毫米兩種尺寸，鋁金屬錶殼顏色有星光色、午夜暗色、銀色、(PRODUCT)RED、全新粉紅色，不鏽鋼錶殼款式則有金色、銀色及石墨色可供選擇。

Apple Watch Series 9 備有 41 毫米及 45 毫米兩種尺寸，鋁金屬錶殼顏色有星光色、午夜暗色、銀色、(PRODUCT)RED、全新粉紅色，不鏽鋼錶殼款式則有金色、銀色及石墨色可供選擇。

Apple Watch Series 9丨內置S9 SiP晶片 碳中和產品 今日開訂 9月22日上市 售3,199港元起

標榜碳中和產品的Apple Watch Series 9，備有41毫米及45毫米兩種尺寸，100%再生鋁金屬錶殼提供星光色、午夜暗色、銀色、(PRODUCT)RED、全新粉紅色選擇；不鏽鋼錶殼款式則有金色、銀色及石墨色可供選擇。官方指任何鋁金屬錶殼的 Apple Watch Series 9，只要配搭全新由82%再生聚酯纖維細絲製作的運動手環，即為碳中和產品。

Apple Watch Series 9採用全新Apple S9 SiP晶片驅動，S9 SiP配備4核心神經網絡引擎，處理機器學習任務的速度較Apple Watch Series 8快2倍，並提供長達18小時的電池使用時間，滿足一日所需。新錶屏幕亮度增至最高2,000nits，並容許裝置上執行Siri具備存取及記錄健康數據功能。

另外，用家無須觸碰屏幕，只要在佩戴智能手錶的手，將食指與拇指開合兩下，即可快捷啟動不同功能。如輕點兩下控制app的主要按鈕， 可停止計時器、播放及暫停音樂，或延遲鬧鐘。此手勢亦可用於接聽電話或結束通話，甚至可以使用Apple Watch上的遙距鏡頭拍攝相片；同樣手勢可讓錶面顯示「智慧型疊放」，再重複輕按兩下即可翻閱各個小工具。

Apple Watch Series 9售價由3,199港元起，今日開訂，下周五9月22日上市。

為 Apple 首款碳中和產品 Apple Watch Series 9 揀選錶殻和錶帶組合。 Apple Watch Series 9 配備高達 2000 尼特的最大亮度——為 Series 8 的 2 倍。 輕點兩下可以控制 app 的主要按鈕，因此可用於接聽來電、停止計時器、播放及暫停音樂，或延遲鬧鐘。

Apple Watch Ultra 2丨最亮3,000nits 配新Modular Ultra錶面 支援高海拔攀登與深潛

同場還有更高階的Apple Watch Ultra 2，一樣內置S9 SiP晶片，並採用49毫米更大錶面和更亮3,000nits設計，當搭配新款越野手環或登峰手環時，即為碳中和產品。用家可登峰手環 (藍色、靛藍色、橄欖色)、越野手環 (橙色/米色、綠色/灰色、藍色/黑色) 和海洋錶帶 (藍色、橙色)，帶來全新錶帶顏色。

Apple Watch Ultra 2換上全新Modular Ultra錶面，利用屏幕最外圍的邊緣顯示實時數據，包括秒數、高度及深度，適合用家在運動、戶外活動時使用。新錶通過不同極端環境，從海平面以下500米山谷到攀登海拔9,000米最高峰，如配合Huish Outdoors的《Oceanic+》app，更可進行水深40米的休閒水肺潛水和自由潛水。

此外基於全系列S9 SiP配備第2代超寬頻晶片，可啟動「精確尋找」定位功能，可以為iPhone提供距離和方向，以及視覺、觸覺及音訊指引，提供位置資訊。

發售日期方面，Apple Watch Ultra 2售6,399港元，今日開訂，9月22日下周五上市 。

Apple Watch Ultra 2 新錶亮度高達3,000nits，為Apple Watch系列最高。 全新 Modular Ultra 錶面充分發揮大型顯示器，利用外邊緣顯示包括高度、深度或過去秒數等實時數據。 S9 SiP 晶片配備第 2 代超寬頻晶片。 配合watchOS 10的「指南針」app 可實時顯示當前高度，並包括顯示相對應爬升高度的航點 3D 視圖。 watchOS 10 讓踩單車體驗更上一層樓，用家可以連接藍牙配件來測量踏頻、速度和功率。 使用《Oceanic+》app 進行自由潛水時，用家可以看到深度及經過時間等重要數據，並收到目標深度警告。
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