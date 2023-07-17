APS-C無反新作丨Sony α6700本周五7.21登場 同場FE 70-200mm F4 Macro G OSS II變焦遠攝齊應市

時隔4年，Sony APS-C無反α6000系列終於有新機登場！官方日前宣布新一代α6700將於本周五7月21日，連同對應E接環新FE 70-200mm F4 Macro G OSS II變焦遠攝鏡頭齊齊應市。
Sony α6700丨引入全片幅旗艦「實時識別自動對焦」 首支援HEIF格式
新一代Sony α6700採用26MP像素背照式Exmor R CMOS元件與BIONZ XR影像處理引擎，令整體處理速度提高達8倍，另外靜止圖像和影片的標準ISO感光度範圍為100至32,000，並具備機身5軸防震和攝錄時的動態補償功能。針對拍攝Vlog是主體轉換焦點的靈敏自然度，相機的AI處理單元採用來自全片幅旗艦「α7R V」的「實時識別自動對焦」，令相機除了人和動物識別外，還可準確識別鳥類、昆蟲、汽車/火車、飛機等各種主體。
攝錄表現方面，此機用上相當於6K超取樣的數據輸出4K影片，支援[email protected]高幀率錄製。相機並配備S-Cinetone效果，提供令人印象深刻的膚色描繪和突出主體，這些技術均通過Cinema Line開發，AI驅動的自動取景功能可平穩追蹤主體，毋須人手移動相機，令畫面更流暢穩定。值得一提，新作亦是品牌APS-C相機中首次採用HEIF格式，以豐富的10位元色彩深度層次壓縮檔案，在無損畫質的情況下，影片所佔空間亦減輕，增加Vloger的創作空間。
售價方面，Sony α6700淨機身及連SEL18135套裝，分別建議售11,490港元及14,890港元，7月21日上市。
同場加映：遠攝變焦鏡頭FE 70-200mm F4 Macro G OSS II與槍型麥克風ECM-M1
隨新相機上市的同事，Sony也帶來兩款相機周邊配件。
FE 70-200mm F4 Macro G OSS II遠攝變焦鏡具備G鏡頭的超高速和高效能自動對焦功能，廠方指是全球第一款在整個變焦範圍內提供半微距功能的變焦鏡頭，全變焦範圍擁有最大0.5倍放大比率。如配合另購的增距鏡，更可實現最遠 400毫米的超遠攝拍攝，並可在整個變焦範圍內進行實物大小1:1的放大比率微距拍攝。
至於槍型ECM-M1麥克風，是一款備有8種指向收音模式。憑藉4個麥克風單元和獨特波束成形技術，提供超定向模式可捕捉來自前方(角度在30度以內)的目標聲音，同時有效抑制其他聲音，動態地適應四周的環境聲音。此模式非常適用於拍攝對象定位於麥克風前方的採訪和自拍場景。
售價方面，FE 70-200mm F4 Macro G OSS II鏡頭售12,990港元，同樣7月21日開賣；ECM-M1槍型麥克風售2,490港元，於7月28日上市。
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