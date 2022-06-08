ASUS ROG丨Strix SCAR 17 SE及Flow X16電競雙強 為今夏打響頭炮

台灣疫情嚴重情況下，台北國際電腦展Computex 2022仍於上月底順利完滿結束。延續一貫慣例，ASUS ROG於展前舉行《For Those Who Dare：Boundless》線上發表會，推出藏有隱形噴墨彩蛋的ROG Strix SCAR 17 SE，以及變形電競筆電新星ROG Flow X16。會上廠方同時推出ROG Slash電競潮物系列的6款嶄新配件，引領潮流。
ROG Strix SCAR 17 SE丨UV照出上蓋隱形噴墨圖案
以頂尖性能自居，17.3吋ROG Strix SCAR 17 SE的上蓋呈消光金屬質感，多得廠方自家隱形噴墨技術，當使用UV燈照射時，上蓋將瞬間呈現如密碼般發光的藍綠文字與圖案，勁有cyberpunk感覺！新機搭載最新Intel Core i9-12950HX及NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti顯示卡；並採用最高64 GB 4800MHz DDR5記憶體及PCIe 4.0 RAID 0 SSD儲存裝置。而且17.3吋2K解析度FHD屏幕擁有240Hz畫面更新率及3毫秒反應時間，支援Dolby Vision與Adaptive-Sync，玩家可沉浸享受遊戲或影片的華麗視覺。
散熱效能方面，此機亦非常強大。廠方指處理器與顯示卡採用升級的液態金屬散熱技術，最高能降低處理器15°C；涵蓋主機板48.8％面積的均溫板，有效轉移關鍵組件的熱度，加上4個以0.1毫米超薄銅製鰭片的散熱模組及新版Arc Flow風扇，即使長時間激烈賽事下，仍能輕鬆散熱，取得最佳表現。
售價方面，ROG Strix SCAR 17 SE售26,998港元起(core i9-12950HX、RTX 3070Ti、32GB+1TB版本)，現已上市。
ROG Flow X16丨變形 性能 散熱 三者取得平衡
至於16吋ROG Flow X16翻轉摺疊變形電競筆電，淨重僅2.1公斤，新機採用360°螢幕翻轉觸控設計，能變換成平板、影音及遊戲模式，並支援遊戲搖桿操作，豐富情境應用。新機搭載AMD Ryzen 9 6900HS，最高NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti顯示卡、64GB連2TB SSD，使用Dynamic Boost時功耗可達125W，具MUX獨顯直連開關，提供高速的遊戲畫面渲染速度。跟上代一樣，玩家可另購搭配XG Mobile外接顯示卡，畫質運算效能進一步突破天際。
新機選用最新ROG Nebula HDR屏幕，其2K解析度16:10比例mini-LED面板，最高峰值亮度達1100nits，畫面更新率及反應時間分別是165Hz跟3毫秒，並且涵蓋100% DCI-P3廣色域及通過VESA DisplayHDR 1000認證，擁有多達512個調光區域，提供出色對比度和超凡HDR體驗。
散熱方面，廠方稱全機散熱器之總表面積達110,902mm²，且採用液態金屬散熱與全新Frost Force技術，以雙風扇引導氣流通往關鍵內部組件，第三個輔助風扇則將熱量從顯示卡轉移到電腦後方的新型Pulsar散熱器，令緊湊機身布局仍能成功使顯示卡溫度比過往再降低7°C，的確犀利。
售價方面，ASUS ROG Flow X16售20,998港元起(AMD R7 6800HS、RTX 3060、16GB+1TB SSD版本)，預計7月上旬開賣。