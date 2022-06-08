ASUS ROG丨Strix SCAR 17 SE及Flow X16電競雙強 為今夏打響頭炮

台灣疫情嚴重情況下，台北國際電腦展Computex 2022仍於上月底順利完滿結束。延續一貫慣例，ASUS ROG於展前舉行《For Those Who Dare：Boundless》線上發表會，推出藏有隱形噴墨彩蛋的ROG Strix SCAR 17 SE，以及變形電競筆電新星ROG Flow X16。會上廠方同時推出ROG Slash電競潮物系列的6款嶄新配件，引領潮流。

ROG Strix SCAR 17 SE丨UV照出上蓋隱形噴墨圖案

以頂尖性能自居，17.3吋ROG Strix SCAR 17 SE的上蓋呈消光金屬質感，多得廠方自家隱形噴墨技術，當使用UV燈照射時，上蓋將瞬間呈現如密碼般發光的藍綠文字與圖案，勁有cyberpunk感覺！新機搭載最新Intel Core i9-12950HX及NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti顯示卡；並採用最高64 GB 4800MHz DDR5記憶體及PCIe 4.0 RAID 0 SSD儲存裝置。而且17.3吋2K解析度FHD屏幕擁有240Hz畫面更新率及3毫秒反應時間，支援Dolby Vision與Adaptive-Sync，玩家可沉浸享受遊戲或影片的華麗視覺。

散熱效能方面，此機亦非常強大。廠方指處理器與顯示卡採用升級的液態金屬散熱技術，最高能降低處理器15°C；涵蓋主機板48.8％面積的均溫板，有效轉移關鍵組件的熱度，加上4個以0.1毫米超薄銅製鰭片的散熱模組及新版Arc Flow風扇，即使長時間激烈賽事下，仍能輕鬆散熱，取得最佳表現。

售價方面，ROG Strix SCAR 17 SE售26,998港元起(core i9-12950HX、RTX 3070Ti、32GB+1TB版本)，現已上市。