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科技
2022-06-08 17:10:00

ASUS ROG丨Strix SCAR 17 SE及Flow X16電競雙強 為今夏打響頭炮

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ASUS ROG丨Strix SCAR 17 SE(左)及Flow X16(右)電競雙強 為今夏打響頭炮 ASUS ROG Strix SCAR 17 SE

台灣疫情嚴重情況下，台北國際電腦展Computex 2022仍於上月底順利完滿結束。延續一貫慣例，ASUS ROG於展前舉行《For Those Who Dare：Boundless》線上發表會，推出藏有隱形噴墨彩蛋的ROG Strix SCAR 17 SE，以及變形電競筆電新星ROG Flow X16。上廠方同時推出ROG Slash電競潮物系列的6款嶄新配件，引領潮流。

ROG Strix SCAR 17 SE丨UV照出上蓋隱形噴墨圖案

以頂尖性能自居，17.3吋ROG Strix SCAR 17 SE的上蓋呈消光金屬質感，多得廠方自家隱形噴墨技術，當使用UV燈照射時，上蓋將瞬間呈現如密碼般發光的藍綠文字與圖案，勁有cyberpunk感覺！新機搭載最新Intel Core i9-12950HX及NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti顯示卡；並採用最高64 GB 4800MHz DDR5記憶體及PCIe 4.0 RAID 0 SSD儲存裝置。而且17.3吋2K解析度FHD屏幕擁有240Hz畫面更新率及3毫秒反應時間，支援Dolby Vision與Adaptive-Sync，玩家可沉浸享受遊戲或影片的華麗視覺。

散熱效能方面，此機亦非常強大。廠方指處理器與顯示卡採用升級的液態金屬散熱技術，最高能降低處理器15°C；涵蓋主機板48.8％面積的均溫板，有效轉移關鍵組件的熱度，加上4個以0.1毫米超薄銅製鰭片的散熱模組及新版Arc Flow風扇，即使長時間激烈賽事下，仍能輕鬆散熱，取得最佳表現。

售價方面，ROG Strix SCAR 17 SE售26,998港元起(core i9-12950HX、RTX 3070Ti、32GB+1TB版本)，現已上市。

ASUS ROG Flow X16 採用翻轉摺疊設計，僅重2.1公斤及最薄19.4毫米，輕薄便攜。

ROG Flow X16丨變形 性能 散熱 三者取得平衡

至於16吋ROG Flow X16翻轉摺疊變形電競筆電，淨重僅2.1公斤，新機採用360°螢幕翻轉觸控設計，能變換成平板、影音及遊戲模式，並支援遊戲搖桿操作，豐富情境應用。新機搭載AMD Ryzen 9 6900HS，最高NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti顯示卡、64GB連2TB SSD，使用Dynamic Boost時功耗可達125W，具MUX獨顯直連開關，提供高速的遊戲畫面渲染速度。跟上代一樣，玩家可另購搭配XG Mobile外接顯示卡，畫質運算效能進一步突破天際。

新機選用最新ROG Nebula HDR屏幕，其2K解析度16:10比例mini-LED面板，最高峰值亮度達1100nits，畫面更新率及反應時間分別是165Hz跟3毫秒，並且涵蓋100% DCI-P3廣色域及通過VESA DisplayHDR 1000認證，擁有多達512個調光區域，提供出色對比度和超凡HDR體驗。

散熱方面，廠方稱全機散熱器之總表面積達110,902mm²，且採用液態金屬散熱與全新Frost Force技術，以雙風扇引導氣流通往關鍵內部組件，第三個輔助風扇則將熱量從顯示卡轉移到電腦後方的新型Pulsar散熱器，令緊湊機身布局仍能成功使顯示卡溫度比過往再降低7°C，的確犀利。

售價方面，ASUS ROG Flow X16售20,998港元起(AMD R7 6800HS、RTX 3060、16GB+1TB SSD版本)，預計7月上旬開賣。

ROG Slash系列推出全新4種背包、2件帽款，承襲了風格大膽的紅紫色與電藍色設計，展現Cyberpunk元素。

ROG Slash系列推出全新4種背包、2件帽款，承襲了風格大膽的紅紫色與電藍色設計，展現Cyberpunk元素。

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