BIZ勝派丨回歸25載睇《侏羅紀》 極馬黃錦康：天行健 自有玄機

向來成大事者都喜愛語出驚人，面對睇市高手，現時執掌極馬按揭轉介集團榮譽主席的黃錦康Albert，帶同「徒孫」集團總裁蔡潤儒Max，上周跟華姐談了逾3小時，誠惶誠恐。當論及怎樣令當下香港永續宜居，「按揭代理業教父」Albert笑談風生，華姐全程金睛火眼，應接不暇。「為何慶祝香港回歸25載，極馬要贊助大眾看《侏羅紀公園》？緣於收錄首集中：『生命會找到自己的出路』(Life finds a way)這句經典。」惟Albert卻認為翻譯不夠神髓，「引《周易‧象傳》：『天行健，君子以自強不息。』更為貼切！」究其原因，且看下文分解。
仍願留港拚搏發聲
作風豪邁的Albert，針對大市時常高談闊論，對置業入市時機跟利息周期，自有一套看法與策略。但內裡他卻處處流露感性真摰的性情中人，從極馬今年精選贊助數齣電影中，可見一斑。他語重心長地問小編，「有沒有想過要離開香港？如果這塊福地經歷多次劫難，仍毫不動搖大家離棄香港的念頭，我希望透過贊助電視台播映3套經典電影作品，分階段為香港人尋回集體回憶。既然回歸25載仍願留港，就要激發大家同舟共濟的精神，為未來繼續拼搏下去。」
電影尋回集體回憶
根據Albert的選材布局，極馬精選贊助的經典好戲，分別是2月播映《時光倒流七十年》、4月《鐵達尼號》，以及本月連續3個周末重溫的《侏羅紀公園》三部曲。之所以他會揀選這幾套名作，是基於電影橫跨60後至80後，貫穿成家立室次序，可謂當下香港這班中流砥柱的集體回憶。他逐一解釋，「1980年上映的浪漫奇幻電影《時光倒流七十年》，是現在流行『穿越』橋段愛情片的先驅。好像我這個60後，是當時拍拖必看電影。」至於講述一段沉船生死戀的《鐵達尼號》，更屬於80後的追女仔經典，亦見證不少夫妻和情侶攜手入場欣賞，Albert慨嘆，「除了要珍惜眼前人，也能引申至珍惜當下的道理。」他又以「船長」自居，在樓市升浪趨勢下苦口婆心呼籲港人加息周期重臨，「年多前已預視全球通脹重臨，自己作為一個有責任的船長，提前向各位有意入市的朋友預告『水能覆舟』的道理，置業要有充足準備，以免出事。」
至於最近大熱上畫的《侏羅紀世界》系列新作，Albert稱並非因乘新戲上映時機而贊助舊系列重溫，而是認為電影包含承先啟後的道理，也提出物種跟恐龍「共存」的理念。「入場欣賞《侏羅紀》系列的，不乏一家大小的家庭觀眾，當中有父母一代曾看過舊三部曲，現在則陪同子女欣賞新三部曲，箇中包含兩代新舊交替互動，代代相傳的元素，加上電影不斷宣揚共存和融和理念，跟香港回歸祖國背後精神不謀而合。」Albert稱繼上周末明珠930播放元祖作品後，6月12日和19日晚將分別放映《迷失世界》與《侏羅紀世界》，而極馬更跟新城電台合辦遊戲，讓參加者有機會於尖沙咀iSquare，欣賞最新上畫的《侏羅紀世界：統治霸權》，一嘗VIP影院級享受。「橫跨兩代的3套經典，包含戀愛、結婚及組織家庭，寄語香港回歸25年，鼓勵選擇留港拼搏的人不忘初心，盛載同舟共濟的同理心，為香港重開新篇，自強不息，勇往直前。」他補充。
恪守「先教育 後投資 重關愛」三原則
千禧年創立股壇紅綠燈顧問，又開創按揭代理的專業，早年更響應「一帶一路」國策遠赴菲律賓大展拳腳，Albert坦言衣食無憂。然而他發現近年香港一味鼓吹入市歪風，漠視市況變化和道德操守，毅然回港開設極馬按揭轉介，以「先教育、後投資、重關愛」為上車客分析。他不厭其煩地作出呼籲，「香港樓市由2003至2021年，累積升幅達6倍，即使03年沙士和08年金融海嘯，我仍看好樓市的。但升浪是取決於長時間近乎零的超低息環境，造成市場上資金氾濫，房產自然受追捧。但看看美國已出現持續通脹現象，帶動息口掉頭回升；早前我亦預言今年按揭利率料增至3.5厘，對於有自住需要的，確實需要周詳財政規劃。」
對於應否上車，Albert特意邀請Max分析，希望後輩能夠接棒。「參考某樓價指數，由2017至2022年，即190至160點就是所講的『平衡通道』，假若樓價指數在180至190點徘徊即屬高價，市民就莫追價入市；反之，當指數回落150至160點低位附近，有自住需要就可以趁低吸納，最重要是量力而為，視乎自己能力入市。」Max又預測直至2025年，香港樓市仍然維持此波幅。「坊間不少致富之道都是鼓吹買樓收租，好讓退休無憂，其實不理樓市追價，運用槓桿財技投資，將為自己埋下風險。故此買樓自住長期持有，才是置業應有態度。」