BIZ勝派丨宛如環遊出走 位處金鐘GOLFZON Hong Thai 黃士心父子：全民高爾夫 細路享高球樂趣！

一場網球泥地賽，無論是巴黎抑或馬德里，兩地的運動場地大抵差距不遠。然而有些運動，譬如高爾夫球，各地18洞賽區各有自然景點，再結合周邊配套，構成完善運動旅遊生態圈，這也解釋到為何高球會跟旅遊拉上關係。香港只是個彈丸之地，高爾夫球場自然物以罕為貴，大眾不易接觸；加上疫情封關，出走體驗更是天方夜譚！為了推廣高球的樂趣，自幼受父親黃士心薰陶，熱衷打golf的黃進達Jason，夥朋友將韓國GOLFZON室內高球模擬系統引進過來，於金鐘開設Hong Thai Golf Centre，讓打工仔公餘大顯身手。適逢暑假更為學童開辦練習班，實行全民高爾夫！

黃士心：最適合老友記伸展

黃進達：唔係貴族玩意

白手興家創立康泰旅行社，至2019年正式退出營運，黃士心太平紳士Jackie退而不休，全力支持兒子黃進達Jason的高爾夫球事業。專訪當日華姐原本相約Jason一嘗高球樂趣，殊不知為父不放心，中途「突擊」店面同場分享，還興致勃勃地換上高球服飾，並挑選一支金光閃閃的1號開球桿，紮馬扭腰奮力一揮，清脆的擊球「鏗」聲隨即響徹房間內，意想不到Jackie的靈活完全不像年屆七旬。

平日一臉嚴肅的他，當談起高球即活像「大細路」一樣，笑逐顏開地分享打golf點滴，「過去周末搭船到西貢滘西洲公眾高球場打波，暴曬了半天，玩完成個人散晒，灌了兩大支瓶裝水呢！」當輪到兒子Jason示範揮桿時，Jackie又教練「上身」，正經指導兒子的身體擺動幅度和擊球點技巧，可見Jackie寶刀未老，而Jason直言由起初陪伴父親打golf，變成父子檔的情迷喜好，更是二人獨有的溝通方式。

談到對高球運動的熱誠，Jackie認為是老友記不錯的活動，「有別於其他劇烈運動，高爾夫球較為靜態，整體的體能要求相對較低，老友記毋須頻密揮桿擊球，加上在賽洞之間步行，提供合適的關節伸展與手腳協調機會。」至於Jason與高球結緣，除了從小受父親薰陶外，過往擔任旅行社董事總經理的他，趁外出公幹「踩線」新景點時，因利成便抽空發掘打golf場地，久而久之「身痕」不打一球誓不休。「希望政府盡快跟外國通關，好等我們打夠本！」

高爾夫球向來視為「貴族玩意」，大家要繳付昂貴會籍方能在私人場地打波；另一方面公眾球場位置偏遠兼大眾難以預約，而各區附設在運動場的擊球練習場更買少見少，難怪坊間會認為高球是老闆傾生意的社交活動，談不上普及運動。然而Jason並不認同，「其實高球一早『入屋』，例如坊間有體感操控的高爾夫遊戲，讓玩家能安坐家中享受樂趣，只是香港欠缺正統的室內訓練場地，加上交通方便，兼能提供相宜收費的眾腳點，促使我開設康泰高爾夫球中心。」他表示室內高球場勝在省卻場地、時間和天氣限制煩惱，隨時隨地相聚打golf。