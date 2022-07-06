BIZ勝派丨宛如環遊出走 位處金鐘GOLFZON Hong Thai 黃士心父子：全民高爾夫 細路享高球樂趣！

一場網球泥地賽，無論是巴黎抑或馬德里，兩地的運動場地大抵差距不遠。然而有些運動，譬如高爾夫球，各地18洞賽區各有自然景點，再結合周邊配套，構成完善運動旅遊生態圈，這也解釋到為何高球會跟旅遊拉上關係。香港只是個彈丸之地，高爾夫球場自然物以罕為貴，大眾不易接觸；加上疫情封關，出走體驗更是天方夜譚！為了推廣高球的樂趣，自幼受父親黃士心薰陶，熱衷打golf的黃進達Jason，夥朋友將韓國GOLFZON室內高球模擬系統引進過來，於金鐘開設Hong Thai Golf Centre，讓打工仔公餘大顯身手。適逢暑假更為學童開辦練習班，實行全民高爾夫！
黃士心：最適合老友記伸展
黃進達：唔係貴族玩意
白手興家創立康泰旅行社，至2019年正式退出營運，黃士心太平紳士Jackie退而不休，全力支持兒子黃進達Jason的高爾夫球事業。專訪當日華姐原本相約Jason一嘗高球樂趣，殊不知為父不放心，中途「突擊」店面同場分享，還興致勃勃地換上高球服飾，並挑選一支金光閃閃的1號開球桿，紮馬扭腰奮力一揮，清脆的擊球「鏗」聲隨即響徹房間內，意想不到Jackie的靈活完全不像年屆七旬。
平日一臉嚴肅的他，當談起高球即活像「大細路」一樣，笑逐顏開地分享打golf點滴，「過去周末搭船到西貢滘西洲公眾高球場打波，暴曬了半天，玩完成個人散晒，灌了兩大支瓶裝水呢！」當輪到兒子Jason示範揮桿時，Jackie又教練「上身」，正經指導兒子的身體擺動幅度和擊球點技巧，可見Jackie寶刀未老，而Jason直言由起初陪伴父親打golf，變成父子檔的情迷喜好，更是二人獨有的溝通方式。
談到對高球運動的熱誠，Jackie認為是老友記不錯的活動，「有別於其他劇烈運動，高爾夫球較為靜態，整體的體能要求相對較低，老友記毋須頻密揮桿擊球，加上在賽洞之間步行，提供合適的關節伸展與手腳協調機會。」至於Jason與高球結緣，除了從小受父親薰陶外，過往擔任旅行社董事總經理的他，趁外出公幹「踩線」新景點時，因利成便抽空發掘打golf場地，久而久之「身痕」不打一球誓不休。「希望政府盡快跟外國通關，好等我們打夠本！」
高爾夫球向來視為「貴族玩意」，大家要繳付昂貴會籍方能在私人場地打波；另一方面公眾球場位置偏遠兼大眾難以預約，而各區附設在運動場的擊球練習場更買少見少，難怪坊間會認為高球是老闆傾生意的社交活動，談不上普及運動。然而Jason並不認同，「其實高球一早『入屋』，例如坊間有體感操控的高爾夫遊戲，讓玩家能安坐家中享受樂趣，只是香港欠缺正統的室內訓練場地，加上交通方便，兼能提供相宜收費的眾腳點，促使我開設康泰高爾夫球中心。」他表示室內高球場勝在省卻場地、時間和天氣限制煩惱，隨時隨地相聚打golf。
全球最大GOLFZON室內模擬系統
視像分析提升擊球
由經營旅行社變成積極推廣高球運動，Jason夥友人創立GOLFZON GreenLive Hong Kong並擔任執行董事，將韓國最著名、最先進，也是規模最大的GOLFZON VISION室內高爾夫球模擬系統引進來港。而Jason負責的康泰高爾夫球中心，則選址金鐘海富中心2樓，毗鄰金鐵港鐵站，佔地逾萬平方呎，設有5條智能練習球道與5間VIP包廂(一間專為左手擊球人士享用)。系統內置鏡頭拍攝捕捉球手姿勢，配合專屬app儲存揮桿片段，球手可輕鬆重溫、分析和改善動作。中心還提供高球服飾和球具售賣、租賃和私人球具寄存服務。「室內智能練習球道相當適合業餘好手以至運動員日常操練，以保持球感。去年我們便採用此系統舉辦eGolf Championship，勝出者直接晉身香港高爾夫球公開賽，足證認可性。」
至於5間VIP包廂，則為愛好者提供高私隱度的高球聯誼活動。房內設有專利全方位智能升降地台，當玩家「落場」比賽時，便會因應不同賽道的地勢、風向和球手不同的擊球落點等，智能調校場地斜度；系統還備有長草和沙池區，模擬擊球環境。Jason續說，「GOLFZON VISION系統內置逾200個世界知名賽區，透過先進的3D影像技術逼真呈現不同場地的景致，更全球獨家收錄粉嶺和清水灣球場，打golf同時『眼睛去旅行』！」值得一提，暑假將至，Jason為學童提供體驗優惠，最平會員制6個月為2,800港元、1小時收費僅98港元，「收費跟一般興趣班相若，而且4堂制(每堂60分鐘)培訓班每課收費350港元起，實惠非常。」受疫情拖累，他坦言現時業務仍屬蝕本生意，惟能夠將高球普及化，旨在發掘明日之星，可謂長線投資。
後記：小包團成旅遊新常態
作為旅遊業界的領軍人物，華姐難得與黃士心父子見面，難免對後疫情旅遊業的發展向兩位賜教。繼泰、日、韓等港人旅遊熱點宣布放寬入境限制後，Jackie直言為營辦外遊業、航空公司和當地接待社重燃希望，「防疫限制團友人數，為免陌生人密切接觸，少至2人成行的小包團將成為主流。小包團意味領隊需求增加，雖然疫下不少從業員已轉行，但他們大多希望重操故業，故不擔心會欠缺人手。」針對疫下衍生不少旅遊和住宿平台，Jason不覺得會削弱旅行社角色，「家庭出遊始終需要專業人士規劃行程，未來旅行社門市未必大量重開，變成專櫃形式兼加強網上支援的O2O營運模式。」
地址：金鐘海富中心2樓
時間：(星期一至日) 10:00 - 22:00
查詢：3752 7088
網址：https://www.green-live.hk/