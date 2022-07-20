BIZ勝派丨平面廣告到電商平台 何沛施：善用脈絡 數碼化靠紙媒協同

華姐在傳媒界打滾多年，看盡紙媒在九十年代如何興盛，也慨嘆近十年間紙媒的經營環境愈趨艱難，「文字有價」在互聯網乜都鬥快的生態下，變得不再重要。其實跟傳媒「共生」的廣告公司亦然，以往為客戶製作專題特輯和誌慶刊物，如今已被數碼營銷取代，要生存唯有轉型。由前報社營運總監何偉斌一手創業、屹立業內25年的Projects Promotion，近年加入擔任業務總監的女兒何沛施Sheree，致力開拓電商策劃生意。「客戶想go digital，並不代表all digital就是好事；有時懂得善用紙媒的公眾觸及優勢，才會讓客戶的數碼行銷事半功倍。」

身兼市場學與IT知識 外闖歸家的小妹妹

看著身為廣告公司老闆父親的背影，Sheree自小便嚮往廣告公關工作，於是在理大攻讀BBA，畢業後先後在微軟及電通工作。「在微軟的兩年半主要負責CSR企業社會的工作，從中累積科技認知；後來轉職到逾百年歷史、日本最大廣告公司電通Dentsu，才加深電子商貿的市場需求。」後來「學師歸途」的Sheree回到父親公司，看準疫情催化客戶數碼轉型，急須拓展網購的商機，特意成立專屬團隊，協助品牌創建網店。「電商能夠打破實體門市和地域限制，已成為零售批發、製造及出口企業的發展大方向，就算疫情過後這種趨勢仍會持續下去。」她認為中小企要捉緊電商機遇，找開發商設計網店未必是最痛苦，反而是如何串接全球應用程式、支付網絡和宣傳營銷等。「如何讓消費者找到你，並且為網店建立流量，才是最關鍵的事。」她補充。

