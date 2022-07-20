BIZ勝派丨平面廣告到電商平台 何沛施：善用脈絡 數碼化靠紙媒協同

華姐在傳媒界打滾多年，看盡紙媒在九十年代如何興盛，也慨嘆近十年間紙媒的經營環境愈趨艱難，「文字有價」在互聯網乜都鬥快的生態下，變得不再重要。其實跟傳媒「共生」的廣告公司亦然，以往為客戶製作專題特輯和誌慶刊物，如今已被數碼營銷取代，要生存唯有轉型。由前報社營運總監何偉斌一手創業、屹立業內25年的Projects Promotion，近年加入擔任業務總監的女兒何沛施Sheree，致力開拓電商策劃生意。「客戶想go digital，並不代表all digital就是好事；有時懂得善用紙媒的公眾觸及優勢，才會讓客戶的數碼行銷事半功倍。」
身兼市場學與IT知識 外闖歸家的小妹妹
看著身為廣告公司老闆父親的背影，Sheree自小便嚮往廣告公關工作，於是在理大攻讀BBA，畢業後先後在微軟及電通工作。「在微軟的兩年半主要負責CSR企業社會的工作，從中累積科技認知；後來轉職到逾百年歷史、日本最大廣告公司電通Dentsu，才加深電子商貿的市場需求。」後來「學師歸途」的Sheree回到父親公司，看準疫情催化客戶數碼轉型，急須拓展網購的商機，特意成立專屬團隊，協助品牌創建網店。「電商能夠打破實體門市和地域限制，已成為零售批發、製造及出口企業的發展大方向，就算疫情過後這種趨勢仍會持續下去。」她認為中小企要捉緊電商機遇，找開發商設計網店未必是最痛苦，反而是如何串接全球應用程式、支付網絡和宣傳營銷等。「如何讓消費者找到你，並且為網店建立流量，才是最關鍵的事。」她補充。
Shopify官方Partner 一條龍策劃服務
坊間不少網店平台採用不同後台基建選擇，而Sheree選擇Shopify作為創建平台並成為香港官方Partner。「長遠電商生態圈要全球化，Shopify能夠無縫接軌迎合跨境網購勢頭。如平台接入6,000多個apps和支援Shopify POS，提供無限量產品和頻寬，並對應主流網上支付系統，相當適合品牌進行O2O全渠道銷售。」她表示方案並非外判組成，團隊均為資深市場人和網頁設計師，深明消費者的使用體驗，也熟悉SEO搜尋引擎優化機制，創建網店時能提升搜尋曝光率，增加點擊與網站流量，甚至提供SEM搜索引擎營銷推高排名，以及Google、Facebook和IG廣告的效益分析。她續說，「我們還會協助品牌拍攝專業產品照片與上架後審視視覺效果，最快6周內建立網店。」最重要的是，團隊還會免費協助商戶向政府申請「中小企市場推廣基金」(EMF)，「基金資助中小企建立電商平台、刊登廣告、SEM等開銷，每項開支可申請項目五成或單筆最高10萬港元補貼，最多累積資助上限為80萬港元。」她表示基金能大幅降低商戶發展電商的成本，亦會增加團隊pitching客戶的機率。
開店仍要傳媒協同宣傳
雖然數碼營銷是環球市場趨勢，但Sheree坦言不能因為全電子化而取消傳統宣傳渠道。相比起電子媒體，受眾在閱讀報紙或看電視時，是處於lean-back的狀態，消費者會產生較強烈的情緒反應，有助品牌傳達訊息和建立知名度，從而產生共鳴，令整體營銷更有效。印度更有分析指出，對於高影響力的市場活動，印刷刊物仍是接觸大眾的必需品，對推動電商促銷繼續發揮重要作用。Sheree補充，「例如早前為蔡和平的『好滋味』建立網店兼協助直播賣貨，由於同時在報紙進行宣傳，令直播期間獲得十數張訂單，成效不錯。」
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